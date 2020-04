Bebé de seis semanas falleció de COVID-19 en Estados Unidos

24Horas.cl Tvn

01.04.2020

Ned Lamont, el gobernador del estado de Connecticut en Estados Unidos, anunció a través de su cuenta de twitter, de la muerte de un bebé recién nacido a causa del COVID-19.

“Con angustiante tristeza hoy podemos confirmar la primera fatalidad pediátrica en Connecticut relacionada al covid-19. Un recién nacido de 6 semanas de Hartford fue llevado sin respuesta a un hospital a fines de la semana pasada y no pudo ser revivido”, escribió la autoridad.

It is with heartbreaking sadness today that we can confirm the first pediatric fatality in Connecticut linked to #COVID19. A 6-week-old newborn from the Hartford area was brought unresponsive to a hospital late last week and could not be revived. (1/3)