Coronavirus: Bélgica supera los 100 muertos diarios y se acerca a cifras de la primera ola

Agencia EFE

28.10.2020

Bélgica, el país europeo más golpeado por la segunda ola de la pandemia, empieza a registrar cifras de fallecimientos por COVID-19 cercanas a los registros de la pasada primavera, mientras el país sigue aumentando las restricciones para intentar frenar la expansión del coronavirus.



El pasado lunes se superó en Bélgica la barrera simbólica de 100 decesos por COVID en 24 horas, una listón que no se rebasaba desde finales de abril, durante la primera oleada, cuando el día 27 de ese mes se registraron 107 muertos en un solo día, anunciaron este miércoles las autoridades sanitarias.



No obstante, el dato actual no llega aún al máximo de fallecimientos en 24 horas de la primera ola, que llegó a situarse en torno a 300 fallecidos diarios (313 el 17 de abril) en el periodo más duro de la pasada primavera.



Los decesos progresan ahora a un ritmo semanal del 81 %, para un total de 11.038 fallecidos a causa del Sars-CoV-2 desde el inicio de la pandemia; las hospitalizaciones lo hacen al 85 % y los contagios crecen un 40 %, con 13.858 nuevas infecciones en las últimas 24 horas sobre una población de 11,5 millones de personas.



Bélgica registra una incidencia acumulada de 1.448 casos sobre 100.000 personas en 14 días, con picos de 2.753 en Lieja o 1.938 en Bruselas, y una tasa de positividad nacional del 22,5 %.



"Como todos los días, como en todas las conferencias de prensa, no podemos decir otra cosa: los indicadores están en rojo" y "las cifras van a continuar subiendo al menos unos días", declaró en rueda de prensa el portavoz francófono del comité técnico belga contra el coronavirus, Yves van Laethem.



Las región más afectada es Valonia (sur), donde el Ejecutivo local se reúne este miércoles para decidir si aplica un confinamiento, tras haber impuesto ya un toque de queda y cerrado la hostelería, el sector cultural y las infraestructuras deportivas, en línea con Bruselas (centro).



Flandes, en el norte del país, registra números ligeramente mejores, pero según Van Laethem se trata sólo de unos días de retraso sobre el resto del país.



El Gobierno flamenco endureció este martes sus medidas, limitando los horarios de apertura de centros culturales, las actividades deportivas, instaurando clases telemáticas obligatorias en las universidades, exigiendo que una sola persona vaya a hacer la compra o limitando las visitas a las residencias de ancianos.



El Gobierno federal de Alexander de Croo ha convocado una reunión el viernes para analizar las medidas impuestas a nivel nacional hace 15 días y decidir si es necesario aplicar nuevas restricciones.