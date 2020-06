Bloomberg por manejo de la pandemia en Chile: "Un eco de la desconexión del año pasado entre el gobierno y la nación"

24Horas.cl Tvn

16.06.2020

El reconocido medio estadounidense Bloomberg publicó este martes un análisis sobre la respuesta de Chile a la emergencia sanitaria generada desde la llegada del coronavirus al país. De acuerdo al diagnóstico, el manejo de la gestión por parte del Ejecutivo da cuenta de "un eco de la desconexión del año pasado entre el gobierno y la nación cuando un aumento en la tarifa del metro provocó disturbios masivos".

Según Bloomberg, "las evaluaciones iniciales sugieren que Chile siguió el ejemplo de las naciones ricas solo para darse cuenta, una vez más, de que un gran porcentaje de sus ciudadanos son pobres".

Al interpretar la frase del ahora exministro de Salud, Jaime Mañalich, cuando reconoció que "hay áreas de Santiago donde no tenía conciencia de la magnitud de la pobreza y el hacinamiento", Bloomberg afirma que "no fue una sorpresa para los chilenos comunes, que durante mucho tiempo se han quejado de la división entre las élites, con educación extranjera, que dirigen el gobierno, con el resto de la sociedad".

En cuanto a los errores del Gobierno en la administración de la crisis, sostienen que "lo que salió mal en Chile va al centro del debate sobre los confinamientos, que los expertos en salud ahora reconocen que funcionan bien para los que tienen, pero no para los que no tienen. Al final, la lucha contra el virus en Chile parece haber sido víctima de los mismos factores que provocaron crisis en otros mercados emergentes: pobreza, hacinamiento y una masiva fuerza laboral informal". En línea con lo anterior, estipulan que "el mundo ha aprendido bastante dolorosamente que quedarse en casa durante largos períodos de tiempo no es una opción real para muchos".

Otro de los momentos analizados por Bloomberg fue cuando a fines de abril, desde La Moneda se intentó reabrir oficinas y centros comerciales basados en la sensación de que la epidemia se encontraba bajo control: "Pero los casos comenzaron a aparecer a una tasa de más de 5.000 por día a medida que las trabajadoras de casa particular llevaban el virus a casa. El gobierno, luchando por explicar el aumento, planteó la hipótesis de que las pruebas (test PCR) más altas podrían ser la razón. Pero eso no tuvo sentido, ya que los resultados arrojaron una tasa de 30% de todas las pruebas para fines de mayo versus 10% en abril".

Finalmente, se destaca la implementación de disponibilidad de las llamadas "residencias sanitarias", asi como la importación cientos de ventiladores sumado al aumentó a más del triple de camas de cuidados intensivos, lo que permitió a los hospitales hacer frente a la avalancha de pacientes.