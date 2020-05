El ministro del Interior indicó que se le ha pedido a los empresarios no sólo cuidar el empleo de sus trabajadores, sino que también la confianza, esto a raíz de la decisión del holding Cencosud de repartir el 80% de sus utilidades, tras acogerse parte de ella a la Ley de Protección del Empleo.

Blumel por Cencosud: "Un llamado no solo a respetar la ley, sino también el objetivo que estas buscan"

24horas tvn

05.05.2020

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, agradeció el trabajo que ha realizado la Mesa Social COVID-19, la que se reunió durante la jornada de este martes en La Moneda.

El secretario de Estado destacó que gracias a la instancia se han logrado lineamientos para enfrentar la pandemia del coronavirus. “El propósito fundamental que es fortalecer la unidad, la conducción, la colaboración, para enfrentar el COVID. Es muy importante tener unidad de propósito”, aseveró.

Blumel precisó también que en esta reunión se le solicitó al Ejecutivo un apoyo adicional a los municipios para poder enfrentar los impactos, por ello, manifestó que "muy prontamente vamos a anunciar algunas propuestas para apoyar el trabajo que ellos realizan".

Por otro lado, enfatizó en que el Ministerio de Ciencias está trabajando en mejorar la disponibilidad de los datos y que también se espera incorporar nuevos actores a "este proceso de socialización de las distintas propuestas".

Cencosud

Al ser consultado por la situación del holding Cencosud, el que repartió el 80% de sus utilidades tras acogerse algunas de sus filiales a la Ley de Protección al Empleo, y no el mínimo legal establecido por el Ejecutivo, el ministro llamó a respetar la ley y a cuidar la confianza.

"El llamado que hacemos a los empresarios no sólo es a cuidar los empleos, sino que también las confianzas. El esfuerzo que estamos haciendo como país es gigantesco, por lo tanto algunas acciones que parecen son incomprensibles, no contribuyen. Por lo tanto, creo que un llamado a la reflexión y no sólo respetar la ley que es el mínimo y el objetivo que estas buscan".

Responsabilidad personal

El secretario de Estado enfatizó en que el Ejecutivo va a perseguir con todo el rigor de la ley a quienes infrinjan las normas que se han impuesto para lograr controlar la pandemia del Coronavirus.

"Nadie puede aspirar a que exista un carabinero, un policía, un militar, en la puerta de cada casa, de cada ciudadano de este país, por eso el primer llamado es a la responsabilidad personal (...) La irresponsabilidad puede costar vidas (...) Por eso, a aquellas personas que incumplan las normas vamos a actuar con todo el rigor de la ley".



Fiesta en Maipú

El ministro del Interior agradeció la decisión del Tribunal de Justicia por haber decretado prisión preventiva para el dueño del terreno en el que se realizó una masiva fiesta en la comuna de Maipú, durante el pasado fin de semana.

"Esta es una acción criminal, que puede costar vidas, por lo que vamos a tener tolerancia cero", precisó.

Por otro lado, aseguró que un grupo de vecinos denunció la fiesta que se estaba realizando, por lo que una patrulla de Carabineros fue al lugar, momento en el que las personas abandonaron el sitio. Por lo mismo, personal tuvo como prioridad tomar detenido al organizador del evento clandestino.

"Estamos haciendo las investigaciones, estamos coordinados con la Fiscalía, con Carabineros, con la PDI, y vamos a hacer los máximos esfuerzos para identificar a todos los asistentes y que asuman su responsabilidad. Porque no sólo el convocante a esta fiesta actuó de forma irresponsable, casi criminal. Quienes asistieron también lo hicieron".