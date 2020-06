Blumel y carabineras que no recibieron atención médica: "Es discriminación inaceptable"

24Horas.cl Tvn

19.06.2020

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, criticó duramente al médico del Hospital de Melipilla que este jueves se negó a atender a dos carabineras que presentaban síntomas compatibles al coronavirus.

El secretario de Estado señaló que el hecho "es un acto de discriminación inaceptable, un hecho absolutamente repudiable", agregando que "no solo es una falta de profesionalismo, sino una falta de humanidad profunda".

Blumel añadió que se trata de "una traición al juramento medico de proteger la salud de las personas" y que una situación como esta "no puede volver a ocurrir".

Por otra parte, señaló que ya se dio la orden a las autoridades sanitarias para que se haga un sumario sobre el hecho y que se apliquen las sanciones correspondientes.

No obstante, el ministro quiso destacar que este hecho se trata de un caso particular y no general, ya que no se ha visto situaciones similares en el Hospital de Melipilla.

"La atención de salud es un derecho y obligación del personal de salud, tienen que atender a todas las personas", agregó.

Médico niega atención a carabineras en Melipilla

La Fiscalía Local de Melipilla confirmó una denuncia contra el Hospital San José de la comuna por no haber atendido a carabineras que acudieron al mismo tras presentar síntomas de coronavirus COVID-19.

Según informó la fiscal jefa de la Fiscalía Local de Melipilla, Verónica Monjes, durante esta jornada se recibieron los antecedentes del caso, que afectaron a funcionarias de la 24° comisaría de la comuna.

Monjes calificó de "grave" la situación y enfatizó que se están realizando las primeras diligencias para esclarecer lo sucedido.

"Nos parece preocupante porque dichos carabineros asistieron a dicho centro por síntomas de coronavirus", complementó.

La fiscal expresó que en virtud de la denuncia interpuesta se harán los primeros pasos de la indagación respectiva.

"Entre los pasos a seguir está la petición de información al centro médico" sobre lo ocurrido, sentenció.