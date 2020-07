Blumel y críticas de Hinzpeter: "A alguien hay que echarle la culpa y yo soy el jefe de gabinete"

24horas tvn

14.07.2020

Durante el programa de TVN, Buenos Días a Todos, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se refirió a las críticas a su desempeño realizadas por el el exministro Rodrigo Hinzpeter.

El extitular del Interior había señalado que "hay desgobierno, falta de liderazgo político, ausencia de juicio técnico y de responsabilidad muy grande, que excede a este episodio. Por razones que no conozco, el ministro del Interior ha sido una figura un tanto ausente".

: Paris afirma que Mañalich "lo hizo muy bien" y no se atribuye "leve mejoría" de casos en Chile Leer más

Sobre aquellos dichos, Blumel expresó que "es lo que se llama el fuego amigo, sí. La verdad, obviamente, no comparto esas expresiones. Yo tengo mucho respeto por mis antecesores y quienes ocuparon el cargo de ministro del Interior. De hecho, cuando me tocó asumir el 28 de octubre, Chile estaba en un momento muy difícil después de la crisis del 18 de octubre. Este país estaba literalmente en una confrontación muy grande, con mucha violencia, era una situación muy difícil".

"Lo primero que yo hice fue conversar con todos mis antecesores, porque es tan difícil el cargo que me pareció importante en ese momento recabar la opinión de quienes lo habían ocupado. Además, yo creo que me ha tocado ejercer en los nueve meses más difíciles de los últimos 30 años. Por lo tanto, me llaman la atención esas declaraciones. No las comparto", añadió el titular del Interior.

Luego, el ministro expresó que "no tiene ningún sentido entrar a polemizar teniendo a la vista las necesidades y obligaciones que tiene el país. Yo creo que las peleas políticas contribuyen poco y hoy día tenemos tres prioridades demasiado grandes —cuidar la salud de la gente por la pandemia, apoyar a las familias y la clase media, y la seguridad ciudadana y orden público— como para desviarnos en este tipo de polémicas".

"Yo creo que a alguien hay que echarle la culpa y obviamente yo soy el jefe de gabinete, el jefe político del Gobierno. Es natural que haya críticas. Yo por lo menos no criticaría a mis antecesores, sabiendo lo difícil que es el cargo además. Es como una cosa de solidaridad entre pares, digamos, algo así le leía a José Miguel Insulza, que fue ministro del Interior y lo hizo de muy buena forma. Obviamente, la crítica es legítima, hay libertad de expresión, pero creo que estos nueve meses han sido una dificultad incomparable respecto a los últimos 30 años. Hemos enfrentado las tres crisis que han vivido Chile en medio siglo: primero con la crisis del 18 de octubre, luego con la pandemia y ahora con el impacto económico y la recesión que se está produciendo", indicó Blumel.

: Gobierno anunciará "aporte directo no reembolsable y préstamo solidario" como apoyo para la clase media Leer más

Finalmente, respecto a otras críticas desde la UDI o RN, Blumel señaló que "yo siempre escucho las críticas. Estos cargos, como ser ministro, son de responsabilidad y en el fondo es el Presidente el que decide. En un país como Chile, que es presidencial, creo que hay que respetar la facultad del Presidente, que decide quiénes son sus colaboradores".