Bolsonaro critica protestas en su contra: "No podemos transformarnos en Chile"

El presidente de Brasil comparó al estallido social chileno con lo vivido en su país en las últimas jornadas, aseverando que "eso no es democracia ni libertad de prensa, es terrorismo".

24Horas.cl Tvn

04.06.2020

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó las protestas registradas en el país durante las últimas jornadas, que lo tienen a él como foco de los manifestantes, aludiendo que estas corresponden a grupos "antidemocráticos" y "terroristas" que escapan a lo permitido en la ley, agregando que la situación en la nación no puede ser similar a lo que vivió Chile durante el estallido social.

Las protestas contra el Gobierno han sido hasta el momento puntuales y el pasado domingo coincidieron con las manifestaciones organizadas en diversas ciudades del país a favor de Bolsonaro y contra el Poder Legislativo y Judicial, las cuales se repiten desde hace dos meses pese a la pandemia, incluso con la participación del propio mandatario.

En ese sentido, Bolsonaro también señaló que es necesario que la policía tenga "retaguardia jurídica" para "trabajar ante un movimiento que no tiene nada que ver con la democracia" y expresó su temor a que Brasil viva lo mismo que Chile el año pasado.



"Eso no lo permitiremos. No es democracia ni libertad de prensa, es terrorismo", destacó.

Sobre la muerte de Geoge Floyd en Estados Unidos, el jefe de Estado brasileño aseveró que el racismo en Norteamérica es diferente a cómo se vive en esta parte del mundo, pero que debe ser investigado y castigado en caso de que sea necesario.

"Allí (en Estados Unidos) el racismo es un poco diferente de Brasil. Está más en la piel. Hubo un negro que perdió la vida allí. Lo lamento. ¿Cómo puede haber sucedido eso? Pero el pueblo estadounidense tiene que entender que cuando se equivoca tiene que pagar", agregó.



Bolsonaro agregó que "lo que está sucediendo allí no me gustaría que ocurriese en Brasil. Si hay abuso hay que investigarlo y, si es el caso, castigarlo. Pero no estamos de acuerdo con ese tipo de movimiento".