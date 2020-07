Bolsonaro se saca la mascarilla frente a periodistas tras confirmar que dio positivo por COVID-19

24Horas.cl Tvn

07.07.2020

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó este martes que dio positivo al test de coronavirus COVID-19 al cual fue sometido, indicando que está en buen estado de salud.

Sin embargo, el jefe de Estado brasileño siguió con la polémica sobre sus pensamientos frente a la pandemia, y decidió quitarse la mascarilla frente a los periodistas que estaban cerca de él para seguir entregando declaraciones.

Jair Bolsonaro dio positivo en test de COVID-19 Leer más

Bolsonaro fue captado enfatizando que "mírame la cara, estoy bien y tranquilo. Gracias a todos que oramos por mí".

Recordar que, según indicó el propio mandatario a través de una rueda de prensa el resultado fue recibido tras presentar fiebre sobre 38°, situación que lo obligó a recibir la prueba de PCR.

La autoridad destacó que pese a ello se encuentra en buen estado y que su temperatura corporal bajó a los 36°.

"Estoy bien y normal, en comparación con ayer, estoy muy bien. Incluso estoy dispuesto a dar un paseo, pero debido al consejo médico no lo haré", dijo el mandatario en declaraciones publicadas por el medio.

Asimismo, Bolsonaro manifestó que se realizará un segundo test para ratificar el resultado médico notificado este martes.

“Just look at my face, I’m fine!” #Bolsonaro says, taking off his mask in front of journalists after announcing he has tested positive for coronavirus. pic.twitter.com/3dDNhGxZIQ