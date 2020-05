Bolsonaro vuelve a "desafiar": Decretó que gimnasios, salones de belleza y peluquerías son "actividades esenciales"

Su ministro de Salud, Nelson Tech, aseguró que esto fue "decisión del presidente" y que a él no se le consultó. En tanto, seguidores del polémico mandatario realizaron en Brasilia una performance en donde se ríen de los fallecidos por el coronavirus.

24Horas.cl Tvn

11.05.2020

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, nuevamente se encuentra en el ojo de la polémica luego que este lunes confirmara él mismo que firmó un decreto en donde incluye gimnasios, salones de belleza y peluquerías en la lista de "servicios esenciales". Esto luego que la semana pasada, el propio mandatario hiciera lo mismo respecto a actividades de construcción e industriales.

Según informa el medio local Globo, mientras atendía a la prensa en el Palacio de Alvorada, residencia oficial del jefe de Estado de Brasil, Bolsonaro argumentó su decisión señalando que "la salud es vida". Además, sostuvo que la lucha contra el coronavirus debe tener lugar "en paralelo" a la cuestión del empleo: "Voy a repetir: La cuestión de la vida del virus debe tratarse en paralelo con el empleo".

Pese a negar que estos decretos sobre actividades esenciales sean un intento de eludir las decisiones de los gobernadores y alcaldes sobre la distancia social, desde el mundo político han interpretado de esa forma estas decisiones: "No hago trampa en absoluto, la salud es vida (...) el desempleo mata".

: Brasil: Identifican anticoagulante que podría frenar entrada de COVID-19 en células Leer más

De esta manera, el polémico decreto pasó a ser objeto de interrogantes por parte de los medios hacia el ministro de Salud brasileño, Nelson Teich, quien se mostró sorprendido ya que no se le consultó al respecto. Pese a intentar explicar la resolución de Bolsonaro comentando que puede ser una medida bien ejecutada "si se crea un flujo que evite que las personas se contaminen", el secretario de Estado afirmó que esto "fue decisión del presidente. No pasó por el Ministerio de Salud, no es nuestra decisión. Es el trabajo del presidente".

SEGUIDORES DE BOLSONARO SE RÍEN DE LA PANDEMIA CON VERSIÓN DE "THRILLER"

El domingo, adherentes de Bolsonaro en Brasilia realizaron una polémica performance callejera riéndose de la enfermedad y de los fallecidos, que en este país ya superan los 11 mil, además de contar con 163.500 infectados.

Desafiando las recomendaciones sanitarias, este grupo de personas interpretaron el videoclip de "Thriller" de Michael Jackson para bajarle el perfil a la pandemia, y expresarse en contra del confinamiento.

"Te apoyaremos de corazón" y "el miedo está matando más que el virus", son algunas de las frases que se podían leer en las pancartas expuestas por los participantes.