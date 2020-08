Bono de 350 mil pesos: Gobierno logra acuerdo con gremio de conductores del transporte público

24Horas.cl Tvn

15.08.2020

Durante la noche de este viernes, el Gobierno logró un acuerdo con los conductores del transporte público, quienes han visto mermados sus ingresos producto de la crisis sanitaria del COVID-19.

En ese sentido, tras una reunión conjunta del gremio con la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se logró acordar un bono de 350 mil pesos para los conductores, sumado a un préstamo blando que constará de tres cuotas de 320.500 pesos.

¡Buenas noticias!👌🏻 Ministras @GloriaHutt , @KarlaEnAccion e @ignaciobriones_ logran acuerdo para bono directo propietarios y conductores (acreditados) de taxis, colectivos, buses urbanos/rurales (no Red/Transantiago) y transporte escolar.



Además de un préstamo para propietarios pic.twitter.com/QvM6Jsj2qk — Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) August 14, 2020

Detalles del acuerdo: Bono

Dentro del texto del acuerdo, se explica que el bono se puede solicitar por un periodo de 60 días a contar de la fecha de publicación de la ley que habilite su entrega. "Ello sin perjuicio de los procedimientos administrativos que permitan identificar a los beneficiarios a fin de cursar el beneficio señalado".

Quienes podrán solicitar este beneficio, son aquellas personas naturales o jurídicas que sean propietarios de vehículos inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transportes de Pasajeros, en las modalidades de taxis básicos o taxis colectivos, además de quienes estén registrados como transporte público urbano y rural prestado con buses, taxibuses y minibuses que presten servicios en las zonas señaladas en el numeral ii) del artículo 2º de la Ley 20.378.

Así también se tienen en cuenta para este beneficio a quienes sean propietarios de vehículos inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares.

En tanto, quienes sin ser ser propietarios de un vehículo inscrito, al 01 de agosto de 2020 se desempeñaban como conductores en los grupos antes mencionados, podrán acreditar dicha calidad mediante una declaración jurada, suscrita ante la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, por el titular de la inscripción del vehículo que declara haber conducido.

Es preciso indicar que se entregará a los conductores sólo un bono por cada vehículo registrado y que en el caso que el propietario del vehículo sea, al mismo tiempo, el conductor del mismo, solo se entregará un bono (y no uno por concepto de propiedad del vehículo y otro por su condición de conductor), vale decir que el beneficio se podrá percibir una única vez por persona natural beneficiaria, independiente del número de vehículos a los que se encuentre relacionada.

En el caso de que los propietarios sean personas jurídicas, el beneficiario será el representante legal en su calidad de tal, inscrito ante la respectiva SEREMITT, no pudiendo nunca pagarse más de un bono respecto de una persona natural. Así cómo también si un vehículo mantiene un contrato de leasing el propietario formal del vehículo sea una entidad financiera, se aplicará el beneficio al mero tenedor inscrito.

El bono no estará afecto a impuestos, no podrá ser objeto de retenciones administrativas, no será compensado por Tesorería, no le aplicarán descuentos del artículo 3° del DFL N° 707 de 1982, ni será embargable, salvo en el caso de retenciones por deudas de pensiones alimenticias decretadas por el correspondiente Juzgado de Familia.

Detalles del acuerdo: Préstamo

De acuerdo a lo que indica el texto, se podrá acceder a las primeras dos cuotas desde el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2020, o tan pronto la ley que habilita la entrega de este préstamo esté vigente. Ello sin perjuicio de los procedimientos administrativos que permitan identificar a los beneficiarios y cursar el beneficio señalado. Adicionalmente, se podrá acceder a una tercera mensualidad de monto similar la que podrá ser solicitada durante 2021 y a partir del mes de marzo de dicho año.

Quienes podrán a acceder a este beneficio, son las mismas personas que fueron catalogadas para poder acceder al bono anteriormente mencionadas.

Asimismo, el préstamo se entregará a un máximo de un titular por vehículo, y se podrá percibir una única vez por cada persona natural, independientemente del número de vehículos a los que se encuentre relacionada, además de que este se reajustará por IPC (tasa real de interés de 0%).

El préstamo tendrá un año de gracia, debiendo enterarse la primera cuota en septiembre de 2021. El préstamo se restituirá en cuotas mensuales de igual valor, en UF, mediante una cuponera (que podrá ser electrónica) y bajo un convenio de pago con la Tesorería General de la República. De esta manera, si el beneficiario toma una cuota de crédito, deberá pagarlo en 16 cuotas; si toma dos cuotas de crédito, deberá pagarlo en 28 cuotas; y si toma tres cuotas de crédito, deberá pagarlo en 40 cuotas, se explica en el documento.

A tener en cuenta

Dentro del propio acuerdo se indican condiciones que son aplicables a ambas medidas, ya que se requiere una ley para implementar todos o alguno de estos beneficios.

En ese sentido, todos los firmantes se comprometen a que, durante la tramitación de dicho proyecto de ley, mantendrán y honrarán los acuerdos que se suscriben en el presente protocolo. A su vez, en dicho proyecto de ley, el Ejecutivo queda comprometido solo respecto de las 6 6 condiciones definidas en este acuerdo y no de eventuales modificaciones distintas a lo suscrito.

Del mismo modo, los dos programas de este protocolo (el bono y el préstamo) son compatibles entre sí, Así cómo también, el Ejecutivo hará presente la urgencia de discusión inmediata al proyecto de ley.

Reacciones parlamentarios

El senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán celebró el acuerdo logrado entre las diferentes carteras con el gremio del transporte de pasajeros, a través de su cuenta de Twitter.

"Sin duda, esto es avanzar en dignidad para el transporte menor que se ha visto duramente afectado debido a la baja consistente de los pasajeros de la locomoción colectiva. Creemos, sin lugar a dudas, que esto es un aporte", expresó el senador.

☑️ Finalmente fue aprobado el

Bono para el Transporte menor (taxis y taxis colectivos), los cuales recibirán el beneficio luego del acuerdo entre el Ministerio de Transportes y Hacienda. Era una injusticia que estos gremios no fueran beneficiados!!🚕🚖 pic.twitter.com/71OeOqnlql — Francisco Chahuán (@chahuan) August 15, 2020

Por otro lado, la diputada Joanna Pérez de la Democracia Cristiana, también se mostró conforme del acuerdo conseguido, señalando que "quedo satisfecha con lo que iniciamos en un principio en la Comisión Social de la Cámara, luego en la Comisión de Hacienda y finalmente en Sala".