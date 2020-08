Brasil informa otros 16.641 casos de coronavirus y 561 nuevas muertes

Agencia Reuters

03.08.2020

Brasil dijo el lunes que los casos confirmados de coronavirus aumentaron en 16.641 a 2.750.318, mientras que las muertes subieron en 561 a 94.665.

El gigante sudamericano tiene el peor brote de coronavirus en el mundo después de Estados Unidos, tanto en infectados como en fallecidos.

Las cifras de coronavirus suelen reducirse los lunes en función del atraso para el procesamiento de las pruebas durante los fines de semana.

OMS advierte que "puede que nunca haya una solución" para el COVID-19

La Organización Mundial de la Salus (OMS) advirtió este lunes que "puede que nunca haya una solución" para el coronavirus COVID-19 pese a los avances reportados en diferentes partes del mundo respecto a vacunas contra la enfermedad.

Según indicó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus "varias vacunas se encuentran en la fase tres de las pruebas clínicas y todos esperamos que de ellas salgan vacunas eficaces que ayuden a que la gente no se infecte, pero ahora mismo no hay una panacea, y quizá no la haya nunca".

Con cerca de 18 millones de infecciones y más de 686.000 fallecidos, Tedros recordó que los contagios confirmados se han multiplicado por cinco en los últimos tres meses, y que a falta de vacuna hay que seguir buscando el control de los contagios con múltiples medidas que incluyen el rastreo de casos y contactos.

"Hay que hacerlo todo: mantener el distanciamiento físico, lavarse las manos de forma constante, no toser al lado de otros, llevar mascarilla y reforzar la vigilancia", insistió el experto etíope.

Asimismo, aseguró que "hemos visto en todo el mundo que nunca es tarde para darle la vuelta a la situación: colaborando juntos podemos salvar vidas".