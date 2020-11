Brasil supera la barrera de 165.000 muertos por covid-19

Agencia EFE

15.11.2020

Brasil registró en las últimas 24 horas 921 muertes por coronavirus, lo que eleva el total de fallecidos a 165.658, con más de 5,8 millones de contagios, de acuerdo con el boletín difundido por el Ministerio de Salud.



El balance de ese despacho indicó que, también durante la última jornada, fueron detectados 38.307 casos nuevos que elevaron el total a 5.848.959, pero aclaró que "existen problemas en las informaciones históricas" y que "trabaja" para la necesaria actualización, lo que sugiere que los datos pueden ser aún peores.



Los sistemas informáticos del Ministerio de Salud han registrado problemas técnicos desde la semana pasada, que impidieron a varios gobiernos regionales actualizar sus estadísticas correctamente en los últimos días.



Aunque no está completamente confirmado, el Ministerio de Salud sospecha que esos problemas se deben a un virus introducido en los sistemas por un ataque cibernético lanzado por piratas de internet.



La barrera de las 165.000 muertes ha sido superada en vísperas de que se celebren unas elecciones municipales previstas en principio para octubre pero postergadas precisamente debido a la pandemia.



Si bien ahora la incidencia se ha reducido, los datos diarios de fallecidos y nuevos casos continúan elevados y hay quien advierte de que Brasil ya puede estar enfrentando una segunda ola, cuando aún no ha superado la primera.



En las últimas semanas ha subido el número de hospitalizaciones en ciudades como Sao Paulo y Río de Janeiro, las más pobladas del país, y aumentado el uso de camas con respiradores en algunas zonas del norte y el noreste.



Este domingo, los votantes y los miembros de las mesas deberán respetar este domingo unos rígidos protocolos de seguridad y la Justicia ha advertido que no permitirá sufragar a quienes no usen máscaras o incumplan las normas sanitarias.



Las elecciones se celebrarán en 5.569 ciudades del país, por lo que se prevé que haya aglomeraciones de personas que, de acuerdo a la opinión de muchos especialistas, pudieran agravar más la crisis sanitaria que tiene a Brasil como uno de los países más afectados del mundo, sólo por detrás de Estados Unidos y la India.