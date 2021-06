Brote masivo en casa de reposo de La Florida: anciana murió con COVID positivo después de celebración de cumpleaños

24Horas.cl Tvn

10.06.2021

En el hogar de adultos mayores Eden II de la comuna de La Florida, 11 de los 12 residentes dieron positivo a COVID-19 este lunes. Una de ellos, Luisa del Carmen Reyes, de 86 años, falleció durante este miércoles y no entiende cómo pudo haberse contagiado.

La sobrina de Luisa, Clara Hernández, indicó que "me llaman como a las 17:30 horas y me cuentan que les tomaron PCR, y que tenían el resultado que estaban todos los abuelitos contagiados, pero que no tenían síntomas y que el personal estaba sano. Entonces, yo le digo 'no me cuadra. ¿Qué pasa acá? Qué raro'. Me dice 'es que posiblemente algún delivery'".

Minutos después, la llamaron para informarle que Luisa estaba grave y que debían concurrir al hogar. Cuando llegaron, les dijeron que había fallecido.

"Ellos estaban en un cumpleaños. Dice que la tía estaba acostada, la fueron a ver y estaba cianótica", añadió Clara.

La noche del miércoles nadie pudo hacer el certificado de defunción. Tuvieron que esperar 19 horas para poder retirar a su tía. En el documento, nada dice de que estuviera afectada por COVID.

El doctor Ricardo Mercado, de la red de urgencia de la municipalidad de La Florida, expresó que "sería por una condición más bien aguda, probablemente un infarto, que alcanzó a ser evaluado, pero que por lo que contaron les pareció que era más no vinculado al COVID por una paciente que estaba asintomática previamente".

"Aquí hay algo que es feo, que es raro, que a nosotros no nos cuadra. Lo único que queremos decir es que acá quedan varios abuelitos que están enfermos y que los protocolos no se cumplen como se cumplieron con mi tía", añadió Clara.

Todos los trabajadores están con PCR negativo. Del resto de los adultos mayores dicen que están estables y con pocos síntomas. Luisa sólo alcanzó a estar 10 días en la residencia luego de que su familia pensara que era lo mejor para su cuidado. Por ahora, ellos sólo piden transparencia, porque no saben qué sucedió realmente con su tía: si su muerte está asociada al COVID o no.