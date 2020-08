Cambios a la Comisaría Virtual: usuarios reportan problemas para pedir permisos temporales

24horas tvn

03.08.2020

Usuarios de redes sociales reportaron diferentes dificultades para obtener permisos temporales a través de la Comisaría Virtual luego de las modificaciones que se implementaron recientemente.

Desde Carabineros informaron que desde este lunes es necesario tener Clave Única o realizar un registro temporal en la página para obtener el documento.

Según informaron los usuarios la página, se reportaron caídas, no cargan los datos y genera errores al ingresar los datos cuando no se tiene la Clave Única.

Los trámites que a partir de ahora solicitarán la Clave Única o el registro son:

Cabe destacar que estos permisos son para las comunas que aún se encuentren en cuarentena, donde cada persona tiene derecho a solicitar dos a la semana.

Mi abuela me llamó porque no podía sacar el permiso y que le pedía otra clave.Una hora intentando crear la cuenta, porque ella no tiene clave única. Para que hacer las cosas bien si se pueden hacer peor #comisaríavirtual pic.twitter.com/7yUlq8PzeU