Canciller Ribera reitera llamado a países de inmigrantes varados en Chile: "Agilicen las gestiones" para recibirlos

10.06.2020

El canciller de la República, Teodoro Ribera, insistió en su llamado a los gobiernos de los países a los cuales pertenecen los cientos de migrantes varados en Chile, a que agilicen las respectivas gestiones para que estas personas puedan regresar a su terrotorio.

El ministro destacó que, como Gobierno, "hace meses que estamos preocupados ayudando a que los extranjeros puedan volver a sus hogares". Junto a lo anterior, valoró y pidió que "no nos olvidemos que miles de bolivianos y peruanos han podido volver a sus hogares gracias a la colaboración que les ha brindado el Gobierno de Chile. En algunos casos les hemos dado un hogar, alimentación y atención de salud para que puedan hacer la cuarentena en Chile".

Pese a lo anterior, dijo que "tenemos un grupo de extranjeros que no pueden volver a sus hogares porque los gobiernos respectivos tienen políticas de cierre de fronteras para defenderse del coronavirus, y no dejan entrar ni a sus propios nacionales, y aún menos a los extranjeros".

Añadió que "el Gobierno de Chile, a pesar de todos los esfuerzos que queramos hacer, desde el punto de vista humanitario y de traslado, se ve con las manos atadas y las manos están atadas porque no podemos trasladar personas que no van a ser recibidas. Podemos lograr que se guarezcan de la mejor manera en establecimientos educaciones y darles comida, pero lo que la gente quiere es testimonear su deseo de volver, y para lograr eso muchos de ellos se niegan a ir a las hostales que hemos habilitado. Quieren estar frente a sus embajadas y consulados, para que se vea que ellos quieren volver, no quieren permanecer en Chile".

De esta manera, Ribera sostuvo que "quiero reiterar el llamado a que nos preocupemos de esta realidad, y principalmente los gobiernos estén dispuestos a asumir su responsabilidad por sus propios nacionales. Un gobierno tiene que asumir la responsabilidad en el extranjero, dándoles alimentación y cobijo cuando los nacionales de esos países carecen de ello, y un gobierno también tiene que colaborar para que sus nacionales puedan volver a sus respectivos países".

Por último, el ministro dio cuenta de que "hemos tomado contacto con las cancillerías de otros países y les hemos pedido que por favor agilicen las gestiones para que sus nacionales puedan volver a sus respectivos hogares. Nos preocupa que estén en Chile y que tengan las fronteras cerradas o que carezcan de medios para desplazarse a sus países. Nosotros hemos tenido una política de puertas abiertas, hemos ido a buscar a los chilenos, les hemos facilitado el retorno a Chile y esperamos algo semejante en lo que respecta a otros países con sus propios nacionales".