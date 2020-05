Carros lanza aguas de Carabineros son adaptados para sanitizar calles de Maipú

24Horas.cl Tvn

13.05.2020

Carabineros informó la utilización de carros lanza aguas para sanitizar las calles de la comuna de Maipú, comuna que está dentro de las que tiene número importante de contagios.

De acuerdo a los antecedentes recopilados, los vehículos fueron adaptados para que lancen líquidos especiales para ayudar en la limpieza de avenidas, calles y veredas de la vía pública.

Alcaldes de comunas del sector oriente manifiestan su preocupación ante aumento de contagios Leer más

En la noche de este martes, los carros llegaron a la zona aledaña a la Plaza de Maipú para realizar las labores.

Consignar que anteriormente los mismos vehículos fueron usados en Quinta Normal para limpias diferentes sectores de la zona.

Asimismo, se espera que en las próximas jornadas la medida se replique en otras áreas de la región Metropolitana.

Coronavirus obliga suspensión de tradicional fiesta religiosa de La Tirana

La Iglesia de Tarapacá confirmó la suspensión de la tradicional fiesta de La Tirana, instancia desarrollado en el pueblo ubicado en las cercanías de Iquique cada 16 de julio y que año a año junta a más de 200 mil personas.

Según informó El Mercurio, la fiesta no se realizará este año por tercera vez en su historia, luego de las cancelaciones registradas en 2009 y 1991, cuando la epidemia de la AH1N1 y de cólera las responsables, respectivamente.

El obispo Guillermo Vera destacó que este año "no subiremos a La Tirana como estamos acostumbrados, pero no por eso no celebraremos, lo haremos de una manera distinta".

Asimismo, los organizadores enfatizaron que la movilización de la virgen no llegará a Iquique debido a la ausencia de peregrinos.

Por su parte, Juan Pablo Maturana, presidente de la Federación de Bailes Religiosos, destacó que "la virgen esta vez no baja a Iquique tampoco, la fiesta está suspendida, ya que al no estar el pueblo peregrino, al no efectuarse los rituales de bajada, la procesión y la subida de la virgen, no hay fiesta. Solo se harán actividades litúrgicas virtuales".