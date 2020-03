Casi 40 mil compatriotas han retornado a Chile de acuerdo con el Canciller

24Horas.cl Tvn

30.03.2020

El Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, informó que han retornado a Chile 39.340 entre el 18 y el 28 de marzo, bajo el contexto de la pandemia del COVID-19.

Cabe destacar que solo este fin de semana llegaron a Chile, 2.506 personas por vía aérea. En tanto en los últimos 11 días se ha registrado el regreso de 29.470 chilenos y 9.870 residentes.

Cerca de 40 mil chilenos y residentes han regresado al país desde el 18 de marzo. @Minrel_Chile, Embajadas y Consulados colaboraron para mantener rutas abiertas y gestionar vuelos humanitarios que aseguraran el retorno de nuestros compatriotas. Más https://t.co/yisanK4g9L pic.twitter.com/QouLpDQOfU — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) March 30, 2020

En esa misma línea Ribera señaló que ha existido un porcentaje muy alto de personas que han tomado contacto con la Cancillería, pero que les "llama la atención que en un contexto donde cada vez existen más dificultades de traslado y menos líneas aéreas operando, haya chilenos que se inscriban en los listados, les reservamos los asientos y no concurran a los vuelos, restándole la posibilidad a otros chilenos que desean utilizar dichos espacios".

Además de ello, el ministro indicó que los plazos para que los compatriotas que no han podido volver se agotan, ya que quienes no logren embarcarse pronto, "no podrán hacerlo hasta que la situación comience a normalizarse en otras naciones"

Debido a este motivo, el Canciller señaló que "estamos en condiciones de desplegar un plan de ayuda básico, focalizado en aquellos nacionales que no tengan condiciones mínimas para permanecer en el exterior".

Ribera además agregó que en este periodo de trabajo se logró resolver "tres puntos críticos: Colombia, México y República Dominicana".

En ese mismo sentido, la autoridad indicó que "restan casos de chilenos en zonas críticas, en los cuales seguimos trabajando todos los días y asumiendo con toda nuestra energía la disposición de traerlos de vuelta".