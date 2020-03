CEO de Latam: "Estimamos que, cuando llegue la actividad hacia abajo, vamos a requerir solamente 4 mil de los 43 mil empleados"

24Horas.cl Tvn

20.03.2020

Durante la noche de este jueves, el CEO de Latam, Roberto Alvo, se refirió en 24 Horas Central a los efectos de la pandemia de coronavirus en el turismo nacional.

Respecto a la solicitud de la compañía al Gobierno para activar medidas de ayuda tras el cierre de fronteras y desplome de la demanda, que tuvo una respuesta negativa desde La Moneda, Alvo sostuvo que "nosotros somos simplemente un más actor de la sociedad. Tenemos un rol que jugar y lo que queremos hacer básicamente es explicar la importancia del sector turismo y transporte en el país. Entendemos que en el país hay grandes prioridades y hay gente que necesita ayuda urgentemente. Estamos conscientes de eso y además estamos muy conformes de ver lo que el Gobierno está haciendo".

"Nosotros tenemos en en este minuto dos grandes prioridades: respecto a nuestros empleados y respecto a nuestros pasajeros. Queremos salvaguardar los 43 mil puestos de trabajo que tiene la compañía en el mundo, 10.600 de ellos en Chile, y estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que todas esas personas no pierdan su empleo. Estamos tratando de asegurar que los pasajeros que han comprado tickets con nosotros puedan llegar a su destino, esa es nuestra prioridad", añadió el CEO.

"Ninguna línea aérea va a poder asegurar que no va a pasar por un período mayor de crisis"

Consultado por la posibilidad de una quiebra en Latam, Alvo indicó que "en este minuto, la industria aérea a nivel mundial está en riesgo. La situación es sin precedentes, no sabemos cuánto tiempo va a durar, no sabemos cuándo va a terminar. No hay ninguna compañía aérea hoy en día en el mundo que pueda sentirse tranquila ante la magnitud de las circunstancias que estamos viviendo. Este es un evento extremo. Ninguna línea aérea va a poder asegurar que no va a pasar por un período mayor de crisis, porque no sabemos dónde termina esta situación, que es realmente inédita".

"Hoy estamos más o menos al 50% de la operación total, estamos operando menos de un 40% los vuelos internacionales y un poco más de la mitad de los vuelos domésticos, pero esta cifra está cayendo todos los días. Estamos operando 5% menos por día, aproximadamente, y pensamos que si la situación sigue así la próxima semana vamos a estar operando cerca del 20%", agregó.

"Estimamos que, cuando llegue la actividad hacia abajo, vamos a requerir, de los 43 mil empleados, solamente 4 mil"

Más tarde, Alvo expresó que "creemos que si la situación continúa, va a depender de si los gobiernos siguen cerrando las fronteras y la demanda que va a existir por viajes, que va a ser muy menor porque nos están pidiendo a todos que básicamente nos aislemos socialmente. Es muy probable que el nivel de actividad no sea más del 10%".

Sobre la propuesta a sus trabajadores de reducirse el suelto en un 50%, Albo explicó que "nosotros estimamos en un momento que, cuando llegue la actividad hacia abajo, vamos a requerir, de los 43 mil empleados, solamente 4 mil. Las otras personas no van a tener trabajo en el día a día porque la compañía va a estar principalmente parada. Entonces, la propuesta nuestra es salvaguardar el empleo de esas 43 mil personas. Lo que les estamos proponiendo a las personas, a los sindicatos, es bajar el suelto de ellos. Nosotros vamos a aportar también de esta manera y cuidar los 43 mil puestos de trabajo para no tener muchas personas que en la práctica van a estar sin trabajar y que nosotros tengamos que tomar una decisión".

"Al final del día, yo decidí bajar el 100% de mi sueldo mientras esta crisis dure, y creo que es la manera de la cual yo tengo que solidarizar con los empleados. Yo no le puedo pedir a los empleados de Latam, donde estén y quienes sean, que ellos hagan el esfuerzo que en este minuto les estamos proponiendo hacer si yo no parto con el ejemplo. Un CEO va a trabajar gratis por sus empleados, para cuidar sus puestos de trabajo, y por sus clientes", indicó luego Alvo.

Posteriormente, Alvo indicó que "en esta propuesta, además, nosotros pusimos un sueldo piso, que es más de dos veces el sueldo mínimo. Para todas aquellas personas que ganen ese sueldo piso menos les vamos a mantener el 100% de su sueldo y lo estamos tratando de hacer para cuidar a estas familias para que tengan una vida mínimamente normal en una situación que es extrema".

Chilenos que se encuentran fuera del país y que no pueden regresar

En cuanto a aquellos compatriotas que se encuentran fuera de Chile y que no han podido retornar al país, Alvo afirmó que "no necesariamente los chilenos que están fuera del país están varados. Todavía sigue habiendo vuelos internacionales y la gente sigue volviendo".

"No tenemos una cifra exacta. Sí estamos trabajando muy de la mano con la cancillería. Yo agradezco al canciller que nos convocó hace tres días para tratar de hacer estos vuelos. Mañana (viernes) vamos a hacer dos vuelos a Perú, vamos a traer cerca de 400 personas. Estas son personas que pagaron su pasaje y nuestra obligación es traerlos de vuelta. Nosotros la semana pasada anunciamos que le íbamos a dar toda la flexibilidad posible a los pasajeros de que hicieran los cambios que quisieran hasta el 31 de diciembre de este año sin costo alguno", añadió.

Finalmente, sobre los rumores que afirman que Latam habría tenido conversaciones para una eventual venta, el CEO aseguró que "yo creo que esas son totalmente especulaciones en este minuto. Lo puedo descartar.

