Chile gana premio internacional por desarrollo de herramientas analíticas contra la pandemia

05.04.2022

Tecnologías desarrolladas por el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) de la Universidad de Chile, en colaboración con los ministerios de Ciencia y Salud y Entel para enfrentar la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, fueron galardonadas por el INFORMS Edelman Award 2022, instancia que premia a la mejor intervención de ingeniería aplicada en el mundo y que este año tenía entre sus finalistas también a Alibaba, US Census Bureau, General Motors, Janssen y Merck.

El Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS), la más grande asociación de ciencias para las decisiones y datos, otorgó a Chile el Franz Edelman Award 2022 por sus logros en análisis avanzado, investigación operativa y ciencia administrativa para mejorar la respuesta del país frente a la pandemia.

La ceremonia de premiación fue realizada este lunes 4 de abril en Houston, Texas, a la que asistió una amplia delegación chilena compuesta por representantes de las distintas instituciones responsables de estas herramientas analíticas fundamentales para enfrentar la crisis sanitaria en el país, incluyendo a académicos e investigadores de la U. de Chile.

Paula Daza, ex subsecretaria de Salud Pública, estuvo en la ceremonia aseverando que "el trabajo colaborativo evitaron contagios y salvaron vidas durante la pandemia. Hoy, el mundo reconoce este trabajo".

Una plataforma para monitorear la movilidad de la población durante las cuarentenas, un sistema para optimizar la búsqueda activa de casos asintomáticos en zonas críticas, un programa para vigilar la respuesta de anticuerpos a las diferentes vacunas contra el COVID-19 y una metodología para orientar la asignación de pacientes entre hospitales a nivel nacional. Estas son las innovadoras soluciones desarrolladas por investigadores del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) y la Universidad de Chile, en colaboración con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y Entel, que fueron distinguidas.

“Nuestros desarrollos analíticos de vanguardia se implementaron en el terreno, involucraron el trabajo de cientos de personas, desde científicos hasta trabajadores de la salud, y ahorraron, en una estimación conservadora, más de 2.800 vidas”, destacó Leonardo Basso, director del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) y académico de la Universidad de Chile, quien también estimó que estas aplicaciones significaron ahorros sobre los 200 millones de dólares y más de 65 mil infecciones por COVID-19 evitadas.

La ministra de Salud de Chile, María Begoña Yarza destacó que “la pandemia nos hizo evidente la necesidad de la ciencia y la analítica en la gestión de las políticas públicas para respaldar de mejor forma la toma de decisiones. La relación entre el gobierno, la academia representada por el ISCI y el sector privado representado por Entel, resultó en una poderosa colaboración que logró llevar la investigación operativa a la primera línea brindando orientación clara para la planificación de intervenciones no farmacéutica, la gestión de recursos escasos como las camas críticas, el testeo masivo y eficiente y una mejor comprensión de los efectos de las vacunas a lo largo del tiempo, para poder planificar con anticipación. Es un orgullo que este gran trabajo realizado en nuestro país, sea destacado a nivel mundial. Nuestro Gobierno recién comienza y estamos muy entusiasmados de continuar con estas colaboraciones, utilizando la ciencia y la analítica para respaldar la toma de decisiones en los grandes desafíos que la salud pública nos indica que debemos enfrentar en nuestro país, y en el mundo”, sostuvo la autoridad sanitaria.

Por su parte, el Ministro de Ciencia, Flavio Salazar indicó que “es un gran orgullo que un grupo de investigadores y de organismos chilenos sean reconocidos internacionalmente por el aporte científico durante la pandemia. Creo que refleja las capacidades que existen en el país, que muchas veces no están totalmente reconocidas pero que siguen latentes. Creo que obtener un premio internacional y un reconocimiento de este tipo nos prestigia y nos impulsa a seguir avanzando en los temas de promoción del conocimiento en el país, para sustentar un nuevo modelo de desarrollo”, relevó el Ministro.

Finalmente, Antonio More, director General de Entel Ocean, enfatizó “lo fructífero que fue y puede ser en el futuro el trabajo conjunto de la academia, el gobierno y un sector privado dispuesto a innovar”.

