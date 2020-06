Chile llega a 3.383 muertes por coronavirus tras nuevo balance

24Horas.cl Tvn

16.06.2020

El Ministerio de Salud entregó un nuevo balance sobre la situación en Chile por la pandemia de coronavirus COVID-19, indicando que en las últimas 24 horas se registraron 5.013 nuevos contagios y el Registro Civil reportó 21 fallecimientos.

Según informó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, con el nuevo número las víctimas fatales producto de la emergencia llegó a 3.383.

Daza señaló que en el país se realizaron 14.575 exámenes, llegando a un total de 873.533 efectuados desde el inicio de la pandemia.

Asimismo, cifró en 12.043 las habitaciones disponibles de 131 residencias sanitarias, las cuales pueden ser utilizadas por la ciudadanía.

"Hemos seguido fortaleciendo la red de laboratorios. En la última semana se han incorporado 6 laboratorios y se está agilizando la certificación de 12 laboratorios adicionales", añadió Daza.

El ministro Enrique Paris hizo un llamado para que "las personas se queden en sus casas. El esfuerzo principal es el personal de cuidarse, de evitar circular si no es necesario".

MINISTRO ESPINA Y CONTROLES: "TOMAREMOS EL CAMINO DEL QUE NO CUMPLE, DEBERÁ PAGAR Y LUEGO"

El ministro de Defensa, Alberto Espina, aseguró que la fiscalización por parte de las FF.AA. y Carabineros será mucho más dura y rigurosa durante la extensión del Estado de Catástrofe mandatado por el Presidente Sebastián Piñera.

En conversación con 24 AM, aseguró que "la extensión del Estado de Catástrofe tiene un solo propósito: salvar vida de chilenos (...) Va a haber una fiscalización más intensa, con condenas más duras para quienes de manera irresponsable no cumplen las normas sanitarias (...) Vamos a tomar el camino de que el que no cumple, paga y tiene que pagar luego".

Por lo mismo, el secretario de Estado precisó que existe una "gran y clara perentoria instrucción" para todo el personal policial que está en las calles fiscalizando y es que toda persona que sea sorprendida violando la cuarentena o el toque de queda, será llevado a una comisaría y se le aplicarán las sanciones pertinentes.

En ese mismo sentido, aseguró que se tendrá una coordinación especial con los intendentes y fiscales "porque no puede ocurrir la sensación de impunidad, no puede ocurrir el abuso por los permisos".

"Vamos a entrar, la FFAA y Carabineros, en una acción de fiscalización extremadamente rigurosa. Tenemos que aprender a ser disciplinados y a respetar las normas que en esta oportunidad sólo tienen por objeto que la ciudadanía pueda salvar sus vidas. Sin colaboración de la ciudadanía, esta batalla la vamos a ganar, pero nos va a costar más", destacó.

Por último, manifestó que toda la fuerza policial está cumpliendo con su deber, sin embargo, no ha sido suficiente para que respeten las normas impuestas por la pandemia del coronavirus.

ATAQUES A AUTORIDADES

El ministro también se refirió a la muerte de un joven conscripto en Puerto Montt, el que fue atropellado por un delincuente que no respetó una luz ropa.

"Quiero ser claro y las personas que no cumplen con el toque de queda y tiren el auto, porque eso es lo ocurre, intentan atropellar a quienes controlan, van ser objeto de la legítima defensa por parte de las policías y ls FF.AA, un uso racional de la fuerza. No puede ocurrir lo que ocurrió en Puerto Montt, donde un conscripto de 19 años fue atropellado por un delincuente que le quitó la vida a un joven, cuya única misión que tenía, era proteger la vida de los chilenos", lamentó.