Chile llega a 5.688 muertos por coronavirus y contagios suben a 279.393

30.06.2020

El Ministerio de Salud entregó un nuevo balance respecto de la situación en Chile por la pandemia de coronavirus COVID-19, indicando que el total de fallecidos por la enfermedad llegó a 5.688, mientras que los contagios se elevaron a 279.393.

Según informó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, el Registro Civil inscribió a 113 nuevas personas que perdieron la vida a raíz de la enfermedad.

Asimismo, en las últimas 24 horas se registraron 3.394 nuevos contagios, de los cuales 2.690 fueron personas síntomáticas, 338 asintomáticas y 366 con PCR positivo no informadas al Minsal.

Daza destacó que en el país existen 2.106 hospitalizados , 1.756 en ventilación mecánica y 398 en condición crítica.

La autoridad complementó que en el país se efectuaron 13.349 exámenes PCR realizados llegando a un total de 1.109.792.

"La cantidad de positividad de exámenes PCR ha disminuido al 25%".



El ministro de Salud, Enrique Paris, volvió a abordar la polémica visita del Presidente Sebastián Piñera a una tienda de vinos durante el pasado fin de semana.



"A lo mejor el Presidente se va a molestar, pero bueno lo voy a decir. Yo creo que hay que medir bien las consecuencias de los actos que uno lleva a cabo como autoridad y yo sé que él ha dicho que no lo volvería a hacer", aseguró Paris en entrevista con Radio Futuro, tras ser consultado por la prudencia del acto.

"El rey, como decían, es la autoridad máxima, tiene que dar el ejemplo. Se lo decía Julio César a su mujer también: no solamente hay que serlo sino que parecerlo. Obviamente que él ayer estaba preocupado por el tema y nos dijo personalmente que, como lo dijo antes en otra situación, lo debía haber pensado mejor", agregó Paris.

Pese a esto, el secretario de Estado insistió en que el mandatario estaba en todo su derecho y que tiene la facultad de desplazarse. "Él tiene todo el derecho, como cualquier persona, a comprarse un queso, a comprarse una baguette y una botella de vino, si eso no es ningún pecado. Y él tiene la posibilidad o la autorización de circular porque es la máxima autoridad de el país y la Constitución lo autoriza, incluso en estado de excepción", planteó.

"Pero también piense la gente que cómo no va a tener derecho a pasar a comprar un poco de queso o de pan o de vino. A él le gusta mucho la cultura francesa y es lo típico de los franceses", añadió Paris.

"No creo que debamos hacer una noticia tan gigante sobre ese tema. Por las redes sociales lo atacan 'ene' por ese motivo y yo creo que no es justo, no es justo. Es una persona más como cualquiera y si de repente uno quiere comerse un pan con queso porque no va a poder comprarlo", concluyó el titular de Salud.