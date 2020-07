Chile llega a 5.753 fallecidos por coronavirus y contagios superan los 280 mil

24horas tvn

01.07.2020

Este miércoles, el Ministerio de Salud entregó un nuevo balance respecto de la situación del coronavirus en el país, reportando que en las últimas 24 horas se registraron 65 fallecidos en el Registro Civil, por lo que la cifra total de muertos asciende a 5.753.

En detalle, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que se detectaron 2.650 nuevos casos de COVID-19 en el país, por lo que la cifra total de contagiados en lo que va de la pandemia subió a 282.043. De ellos, 245.443 se encuentran recuperados.

Respecto de la “Red integrada COVID-19”, Zúñiga detalló que al día de hoy hay 2.075 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales, 1.720 están con ventilación mecánica y 407 en estado crítico.

Por otro lado, durante las últimas 24 horas se realizaron 10.385 exámenes PCR en la red de laboratorios existentes en el país. Con dicha cifra, el país ha alcanzado 1.120.177.

Este punto fue destacado por el ministro de Salud, Enrique Paris, asegurando que Chile es el país que más test ha realizado a nivel latinoamericano.

Por último, en todo el territorio nacional se cuentan con 151 residencias sanitarias, con 9.653 cupos disponibles, las que están dirigidas a las personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad y que no pueden realizar su aislamiento efectivo en su domicilio, porque no cuentan con las condiciones adecuadas, o bien porque no son residentes en la ciudad donde fueron diagnosticadas y no tienen un lugar donde permanecer mientras dura su período de aislamiento.

Gobierno renueva cuarentenas

El Gobierno informó la mantención de las cuarentenas totales en las 63 comunas de Chile como medida para frenar la pandemia de coronavirus COVID-19.

Según informó el ministro Enrique Paris, al confinamiento en las áreas se sumarán los cordones sanitarios en Coronel y Lota, instancia que regirá desde este viernes 3 de julio, a las 22:00 horas.

