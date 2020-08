Chile llega a 9.707 muertos por coronavirus y contagios crecen a 361.493

24Horas.cl Tvn

03.08.2020

El Ministerio de Salud entregó un nuevo balance respecto a la situación en Chile de la pandemia por coronavirus COVID-19, informando que el total de fallecidos creció a 9.707 mientras que los contagios totales crecieron a 361.493.

Según informó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en las últimas 24 horas el DEIS informó 99 nuevas muertes por la enfermedad.

Asimismo, en la última jornada se registraron 1.762 nuevos contagios, de los cuales 1.119 fueron declarados como sintomáticos.

Daza cifró en 1.419 los pacientes hospitalizados en el país, habiendo 235 en condición crítica.

Respecto a los ventiladores mecánicos disponibles, la autoridad explicó que el país posee 568, y que en el último día se efectuaron 24.269 exámenes PCR.

En paralelo, el ministro Enrique Paris, hizo un llamado a las comunas que salen de la cuarentena a seguir con las medidas de higiene.

"Solicitamos a todas las personas que necesitan realizar un trámite presencial, respetar todos los protocolos sanitarios,distanciamiento físico, alcohol gel y uso de mascarilla" , aseveró.

"La tasa de positividad de PCR ha disminuido a un 8% a nivel nacional"



OMS advierte que "puede que nunca haya una solución" para el COVID-19

La Organización Mundial de la Salus (OMS) advirtió este lunes que "puede que nunca haya una solución" para el coronavirus COVID-19 pese a los avances reportados en diferentes partes del mundo respecto a vacunas contra la enfermedad.

Según indicó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus "varias vacunas se encuentran en la fase tres de las pruebas clínicas y todos esperamos que de ellas salgan vacunas eficaces que ayuden a que la gente no se infecte, pero ahora mismo no hay una panacea, y quizá no la haya nunca".

Con cerca de 18 millones de infecciones y más de 686.000 fallecidos, Tedros recordó que los contagios confirmados se han multiplicado por cinco en los últimos tres meses, y que a falta de vacuna hay que seguir buscando el control de los contagios con múltiples medidas que incluyen el rastreo de casos y contactos.

"Hay que hacerlo todo: mantener el distanciamiento físico, lavarse las manos de forma constante, no toser al lado de otros, llevar mascarilla y reforzar la vigilancia", insistió el experto etíope.

Asimismo, aseguró que "hemos visto en todo el mundo que nunca es tarde para darle la vuelta a la situación: colaborando juntos podemos salvar vidas".

El máximo responsable de la OMS insistió en el hecho de que se trata de la primera pandemia de la historia causada por un coronavirus, frente a las epidemias gripales que fueron habituales en los últimos siglos (al menos una decena en los últimos 250 años).

"Se da una combinación de factores muy peligrosos, con un virus que se desplaza con mucha rapidez y además mata muchísimo", y que afecta tanto a naciones desarrolladas como a aquellas más pobres, resumió Tedros.