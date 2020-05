Chile registra 1.533 nuevos casos de coronavirus y total de contagios llegan a 24.581

24Horas.cl Tvn

07.05.2020

El Ministerio de Salud entregó un nuevo balance de la situación en Chile por el coronavirus COVID-19, indicando que el número de contagios se elevó en 1.533 en las últimas 24 horas, llegando a un total de 24.581.

Según informó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, lo reportado en el último balance reveló que, de los 1.533 contagios nuevos, 1.343 corresponden a casos sintomáticos y 190 asintomáticos.

Daza añadió que se registraron cuatro nuevas muertes en el país, siendo dos personas de la región de Valparaíso, una de la Metropolitana y una de Arica y Parinacota.

Asimismo, actualmente hay 11.664 pacientes recuperados del COVID-19, mientras que el 81% de casos confirmados son de la región Metropolitana.

Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó la existencia de 627 ventiladores en la actualidad y 79 personas en estado crítico de salud.

Jaime Mañalich, ministro de Salud, explicó que "la letalidad en Chile por el COVID-19 es de 1.2% y tiene una tendencia a la baja".

"Y en el caso de los exámenes realizados por millón de habitantes es alto y corresponde a las más altas de América Latina", complementó.

MINISTRA ZALDÍVAR: "NO PODEMOS PERMITIR QUE UNA NORMATIVA QUE BUSCABA PROTEGER A LOS TRABAJADORES SEA USADA PARA OTROS FINES"

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, condenó que haya grandes empresas que se estén acogiendo a la Ley de Protección del Empleo con el fin de dejar de pagar los sueldos a sus trabajadores y por otro lado repartan sus utilidades.

Esto refiriéndose a la polémica generada por que algunas filiales de Cencosud se acogieron a la ley y al mismo tiempo repartieron utilidades entre sus accionistas por sobre el 80%.

Según la ministra esta ley no fue creada con el fin de proteger a las grandes empresas, sino que a los pequeños empresarios y sus trabajadores.

"Desde que se aprobó esta ley en todas las oportunidades que he podido he señalado que no me parece correcto que empresas que se están acogiendo a la ley que se supone que se están viendo afectadas, hicieran repartición de sus utilidades o subieran la dieta a sus directorios", manifestó la secretaria de Estado en 24 AM.

"Hemos señalado desde que se conoció esta situación que no estamos de acuerdo que esta ley sea usada para otros fines", afirmó.

Además Zaldívar anunció que los antecedentes de estas situaciones serán entregados a la justicia.

"Vamos a derivar todos los antecedentes a los tribunales de justicia para que sean ellos los que determinen si hubo o no abuso de la ley", reveló y agregó "no podemos permitir que una normativa que buscaba proteger a los trabajadores sea usada para otros fines".