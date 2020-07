Chile registra cifra más baja de casos nuevos de coronavirus en dos meses y medio

24horas tvn

21.07.2020

El Ministerio de Salud entregó este martes un nuevo reporte del coronavirus en el país, el que fue calificado por el ministro Enrique Paris como "promisorio", debido a que los números siguen presentando una evolución positiva.

Según informó el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, en las últimas 24 horas se registraron 1.656 nuevos casos en el país, con lo que se tiene un total acumulado de 334.683 en lo que va de emergencia sanitaria. De los nuevos contagios registrados, 1.342 son sintomáticos, 230 sin síntomas.

La nueva cifra de contagio es la más baja reportada en el país desde el 12 de mayo de 2020, mientras que en la Región Metropolitana es la más baja desde el 29 de abril.

En este mismo sentido, el secretario de Estado explicó que "seguimos avanzando paso a paso, pero teniendo cifras esperanzadas (…) La variación de casos confirmados es de -19% para los últimos siete días y sube a 33% a nivel nacional para los últimos 14 días (...) Es un esfuerzo gigantesco que ha hecho la población y los funcionarios de salud".

"Quiero comunicar que seguimos avanzando paso a paso, pero teniendo cifras esperanzadoras. La variación de casos confirmados a nivel nacional es de -19% para los últimos siete días"



— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) July 21, 2020

Por otro lado, de acuerdo a la información proporcionada, en las últimas 24 horas se reportaron 44 fallecidos por el DEIS, por lo que la cifra total aumentó a 8.667.

En cuando a la red asistencial, Zúñiga precisó que 1.728 pacientes se encuentran hospitalizados, de los cuales, 1.415 se encuentran con ventilación mecánica. Además, el número de pacientes en estado crítico es de 264.

Por último, en las últimas 24 horas se realizaron 12.590 exámenes PCR.

Balance diario #COVID_19

🔸 1.656 casos nuevos

🔸 1.342 casos con síntomas

🔸 230 casos asintomáticos

🔸 84 no notificados

🔸 334.683 totales

🔸 19.190 casos activos

🔸 306.816 casos recuperados

— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) July 21, 2020

Paris confirma que RM cumple requisitos para avanzar a la fase 2 de "Transición"

El ministro de Salud, Enrique Paris, informó que la región Metropolitana cumple con los requisitos necesarios para pasar de la etapa "Cuarentena" hasta la de "Transición".

Según dijo la autoridad a Radio Duna, la tendencia en el área ha ido "a la baja" de acuerdo a las últimas cifras recopiladas por las autoridades.

No obstante, enfatizó que aún no se determina la fecha exacta en que la capital avanzará de fase, "porque eso no es una decisión que tomo yo o el Presidente Piñera en solitario".

Asimismo, la autoridad indicó que cuando se concrete la apertura de la región "yo preferiría que fuese por grupos y no por comunas solas", agregando que optaría "a que no sea solo el área oriente".

"El paso a paso se toma con ciertos criterios. Por ejemplo, que la ocupación de camas sea menor o igual a 85%, que el número de contagios que produce una persona sea menor a 1 y que los contagios tenga una disminución sostenida", explicó la autoridad.