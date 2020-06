Chile registra nuevo peak de muertes diarias por coronavirus y contagios superan los 122 mil

24Horas.cl Tvn

05.06.2020

El Ministerio de Salud entregó un nuevo balance respecto a la pandemia de coronavirus COVID-19 en Chile, informando que en las últimas 24 horas se informaron 92 nuevas muertes por la enfermedad, elevando la cifra total a 1.448.

Según informó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en el último reporte hubo 4.207 nuevos casos de contagios, de los cuales 3.790 son personas sintomáticas y 417 son asintomáticas.

Largas filas de San Miguel para examen PCR: vecinos acusan dificultad para acceder a tests Leer más

Daza señaló que con ello el total de personas que contrajeron la enfermedad en Chile se elevó a 122.499, habiendo también 21.693 casos activos.

El ministro Jaime Mañalich anunció también que a contar de la próxima semana iniciarán la toma de exámenes PCR mediante la saliva, aludiendo razones de seguridad.

"Se va a implementar progresivamente el testeo PCR mediante muestras de saliva. Esta técnica tiene mayor seguridad para el personal de salud", sostuvo.

Ministro Jaime Mañalich:



"Como hemos señalado, decidimos fortalecer la actividad de la atención primaria. Ayer tuvimos una reunión con los trabajadores de la salud y municipios que mostraron una muy buena disposición para el trabajo en conjunto" pic.twitter.com/9zScbZ50xT — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) June 5, 2020

Arturo Zúñiga, subsecretario de Redes Asistenciales, cifró en 11.631 los cupos disponibles en todo el país para personas que requieran dirigirse a una residencia sanitaria.

Respecto a los hospitalizados, Zúñiga destacó que hay 1.521 personas en esta condición, agregando que 1.291 están en ventilación mecánica y 337 en estado crítico.

Subsec @arturozunigaj | Capacidad de Testeo pic.twitter.com/fbpFIi3eds — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) June 5, 2020

PARTES POR RUIDOS REGISTRAN PEAK HISTÓRICO EN SANTIAGO DURANTE CUARENTENA

Desde el inicio de la pandemia sanitaria en el país, Carabineros ha cursado 3.912 partes por ruidos molestos, los que principalmente se centran en la región Metropolitana.

Según detalla el diario La Tercera, el peak se produjo la misma semana en la que se decretó cuarentena total para 38 comunas de la región Metropolitana y, en gran parte, las multas cursadas se deben a música de alto volumen y festejos o fiestas.

: Indultos por coronavirus: un tercio de los reclusos del país salieron de la cárcel Leer más

Por otro lado, desde el 23 de marzo hasta el 31 de mayo, el 66% de las denuncias se concentran entre el viernes y domingo, mientras que el horario en el que se realizan es entre la medianoche y 3:59 horas.

El documento revelado por el matutino indica que la semana del 3 de marzo, se cursaron 254 infracciones. La cifra se elevó notoriamente hacia la semana del 23 de abril, cuando alcanzó un nuevo de 347.

Sin embargo, el número continuó en aumento y hacia la semana del 11 de mayo, el número de sanciones molestas llegó a 599, siendo ésta la cifra más alta de la que se tenga registro.

Carabineros interpreta lo anterior a que como las personas están más en casa, comenzaron a notar este tipo de situación, o bien, la gente se relajó y comenzó a organizar fiestas y reuniones.

"Ahora, hay que hacer la diferencia, esto no es lo mismo que las fiestas clandestinas, las que cuentan con otro nivel de producción. De todas maneras, es una situación lamentable, porque ante la pandemia que estamos viviendo aún hay quienes no entienden que no pueden armarse fiestas", comentó el coronel jefe del OS-9, Juan Francisco González.

Por otro lado, el intendente Metropolitano, Felipe Guevara, "el establecimiento del toque de queda y la cuarentena han traído efectos adversos para la vida en comunidad y donde una vez más vemos irresponsabilidad por parte de los vecinos y falta de conciencia social, falta de empatía".