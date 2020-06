Chile supera los 4.000 muertos por coronavirus tras nuevo balance del Minsal

24Horas.cl Tvn

19.06.2020

El Ministerio de Salud entregó un nuevo balance de la situación en Chile por la pandemia de coronavirus COVID-19, informando que en las últimas 24 horas se informaron 252 nuevas muertes por la enfermedad, dando un total de 4.093.

Según indicó el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, en el balance también se notificaron 6.290 nuevos casos, entre los cuales hay 5.016 personas que sí reportaron síntomas.

Con ello, el total de personas que en Chile se contagiaron subió a 231.393 desde el inicio de la emergencia sanitaria.

Zúñiga complementó que en el país existen 35.809 casos activos con la enfermedad, mientras que 1.911 pacientes están hospitalizados.

Asimismo, hay 395 pacientes críticos y que en en la última jornada se efectuaron 20.347 exámenes PCR, llegando a un total de 923.513 en total.

Respecto a los ventiladores mecánicos disponibles, la autoridad señaló que en todo el territorio nacional hay 322.

El ministro de Salud, Enrique Paris, destacó que "ayer anunciamos nuevas medidas con la disminución de permisos, aumento de controles y promulgación de ley para quienes no cumplan con las indicaciones de la autoridad sanitaria".

Ministro @DrEnriqueParis:



"La estrategia implementada no involucraba la inmunidad de rebaño. Sí se realizó la alerta sanitaria, estado de catástrofe, cierre de fronteras, cordones y aduanas sanitarias, suspensión de clases, vacunación contra la influenza, testeo y prevención".

Subsecretario Galli: "Para aquellos que no entiendan el mensaje tiene que haber una sanción efectiva"

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, calificó como una "buena noticia" la promulgación de la ley que modifica el Código Penal y que endurece las sanciones y penas para aquellas personas que infrinjan las normas sanitarias impuestas para enfrentar la pandemia.

La autoridad indicó a 24 AM que el aumento de la pena tiene "un fin de prevención general, dar una señal a la ciudadanía" de que en caso de no cumplir con las normas, se recibirá un castigo. Señaló que la persona, "pese a saber que su conducta no sólo pone en riesgo su propia salud, sino que también la de los demás, el fin de la pena es disuadir a aquellas personas que van a incurrir".

En ese sentido, enfatizó que "hemos tenido 100 mil detenidos asociados a falta contra la salud pública. No queremos tener esa cantidad de personas condenadas. Por eso, los más graves es muy probable que queden con medidas cautelares, pero en segundo lugar, la ley trae una innovación que es que el Tribunal puede sustituir la pena privativa de libertad, por trabajo comunitario".

Por otro lado, Galli aseguró que "no hay una solución única" para que la ciudadanía efectivamente respete la cuarentena. "Obviamente una gran mayoría de las personas se está quedando en su casa y con un gran sacrifico (…) La gran mayoría de la población ha entendido el mensaje, sin embargo, para aquellos que no lo entienden, tiene que haber una sanción efectiva, eso sin perjuicio de la protección de los ingresos y del empleo”.

Por último, el subsecretario aseguró que "los permisos estaban siendo utilizados abusivamente", por lo mismo, se han restringido a sólo dos a la semana, además de modificar el Permiso Único para trabajar, el que además busca sancionar a las empresas que incumplan con la norma.

Multas y sanciones

La modificación al Código Penal implica que las sanciones que iban de 61 a 540 días o una multa de $300 mil a $1 millón, aumentan a un rango de 61 días a 3 años, o a una multa de $300 mil a $10 millones.

Por otra parte, la ley considera un agravante convocar a espectáculos, celebraciones o festividades, y se considera delito calificado para quien ponga en riesgo la salud pública, con penas de541 días a 5 años y multas de $ 1,2 millones a $12,5 millones.

La iniciativa también sanciona al empleador que ordena al trabajador a infringir las medidas sanitarias concurriendo presencialmente al trabajo y permite establecer la responsabilidad penal de la persona jurídica.