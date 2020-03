Chileno con VIH se encuentra varado en Cuba: Se le están acabando los medicamentos

24horas tvn

29.03.2020

Un joven de 29 años con VIH realizó un desesperado llamado de ayuda al Gobierno para volver a Chile, ya que tras el brote de COVID-19 se encuentra varado en Cuba y sus medicamentos sólo le alcanzan para cuatro días más.

Óscar Berríos viajó a Cuba el pasado 29 de enero para unas vacaciones que durarían dos meses, pero en medio de su descanso la pandemia se extendió, por lo que su aerolínea canceló el vuelo que tenía programado para volver al país este domingo.

Ante la situación el joven decidió hacer un llamado, ya que no sólo se encuentra varado como tantos chilenos en diferentes partes del mundo, ya que es VIH positivo y sus medicamentos se le están acabando y aún no tiene ninguna respuesta. Además ni su seguro de viaje ni el sistema de salud cubano cubren su terapia.

"La situación en la que se me acaben mis medicamentos es que empieza a subir el virus, el VIH, y empieza a liquidar mi sistema inmune lo que me deja vulnerable, más aún en esta situación", explicó Berríos.

Es por esto que hizo un llamado al Gobierno para que lo ayude a regresar al país.

"Lo que yo espero es que el Gobierno de Chile exista, haga presencia. No tenemos derechos y ahora como chileno en otro país no tengo quién me cobije, quién pueda rescatarme realmente", afirmó.

Desde la cancillería aseguraron que se están haciendo todos los esfuerzos por traer de regreso a los 229 chilenos varados en la Cuba, incluido Berríos y reconocieron estar al tanto de la situación de salud del joven por lo que también estarían realizando las gestiones para conseguirle atención médica.