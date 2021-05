¿Chip en la vacuna Pfizer?: doctor Ugarte aclara que "científicamente no tiene base"

24horas tvn

24.05.2021

A través de redes sociales se viralizaron videos donde supuestas personas inoculadas con la vacuna de Pfizer contra el coronavirus tienen una especie de imán en su cuerpo, provocando que este dispositivo se adhiera a la piel de su brazo.

Lo anterior, según estos mismos registros, se produciría debido a que la inoculación contendría un chip, con el que, inclusive, podrían controlar a quienes recibieron sus dosis.

No obstante, el doctor Sebastián Ugarte explicó que "esto sería una fake news porque la inoculación son de una sustancia que induce la producción de proteína, no tiene contiene hierro o fierro, que es lo que desencadena el campo magnético".

Además, enfatizó que "científicamente no tiene base".

Juan Carlos Said, médico internista del Hospital Sótero del Río, se mostró crítico de la implementación del Pase de Movilidad por parte del Gobierno , indicando que "debimos esperar un 80% de vacunados y menor circulación viral".

Según dijo el experto a 24 AM, el momento escogido para implementar la medida no es el adecuado, donde "el mensaje debiera ser el de acelerar la vacunación, ya sea con más horarios de atención y en fines de semana".

"No vamos a lograr la normalidad por decreto, por un carnet, sino que vacunando a todos los adultos"

"No lograremos la normalidad por decreto o por un carnet, sino vacunando a todos los adultos", complementó.

Said remarcó que la segunda mitad de población a vacunar será la más compleja "tal como ha ocurrido en todas las campañas del mundo", argumentando que "será necesario ir a buscar a las personas y no esperar que ellos vayan a los lugares".

Al respecto, enfatizó que, teniendo poco más de la población inoculada y con un tratamiento como Sinovac "que no reduce tanto la circulación viral", Said remarcó que "debimos esperar un 80% de vacunados y menor circulación viral".

"Estamos mal y vamos empeorando. Los hospitales ya están a tope. Este no es el momento adecuado para el carnet", añadió.

"El momento no es el adecuado y la vacuna no es la adecuada. Chile debería haber esperado y que la circulación del virus no fuese tan alta"



📡 Sigue la señal en vivo #24Play ➡ https://t.co/Mhd5ijx5rm pic.twitter.com/b5w4MRqS3o