Cinco nuevas víctimas por COVID-19 se registran en el país

08.04.2020

El Ministerio de Salud entregó este miércoles un nuevo balance del avance de la pandemia del coronavirus en el país.

De acuerdo a la información proporcionada por el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, durante las últimas 24 horas se produjeron nuevos 430 nuevos casos de COVID-19, acumulando 5.546 casos totales.

Subsec @arturozunigaj informa:



- 5.546 casos totales en Chile

- 430 nuevos casos

- 5 nuevos fallecidos (48 en total)

- 1.115 personas recuperadas

- 362 pacientes en cuidados intensivos

Por otro lado, la autoridad lamentó cinco nuevos fallecidos, los que provienen de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Araucanía y Magallanes.

Zúñiga precisó que todos ellos eran adultos mayores.

BEBÉ CONTAGIADO

Un bebé de un año de edad fue confirmado como un nuevo caso confirmado de coronavirus COVID-19 en la ciudad de San Felipe, teniendo que entrar en cuarentena.

Según el último reporte entregado por la Seremi de Salud de Valparaíso este martes, el lactante es una niña residente de la ciudad, quien debió quedar internada en el Hospital San Camilo para cumplir con su aislamiento.

Respecto a la forma en que se habría contagiado, la autoridad señaló que la menor de edad tuvo contacto con un caso confirmado de COVID-19.

Consignar que en las últimas 24 horas, la región informó 16 nuevos pacientes con la enfermedad, llegando a un total de 214.

La Seremi de Salud complementó que dos personas se recuperaron, pero existen 33 hospitalizados en la unidad de pacientes críticos estables.

COMIENZA OBLIGACIÓN PARA USAR MASCARILLA EN TRANSPORTE PÚBLICO

La mañana de este miércoles comenzó a regir la obligatoriedad en el uso de mascarillas en el transporte público.

Lo anterior fue anunciado por la autoridad sanitaria el pasado lunes, explicando que en cualquier medio de transporte remunerado, los pasajeros deberán portar una mascarilla. En caso de no cumplir con lo anterior, las personas se arriesgan a una multa que podría llegar a los $2 millones.

Respecto del tema, la ministra de Transporte, Gloria Hutt, aseguró que la autoridad tiene la potestad de poder multar a las personas e, inclusive, pueden existir penas de cárcel.

Aseguró que todo lo anterior es no sólo para proteger la salud propia de los pasajeros, sino que también la de los demás. En ese mismo sentido, aseguró que los "los conductores no tienen una facultad legal para poder hacer eso, pero por la protección de sus pasajeros, me parece una medida correcta. Por ejemplo, en el transporte aéreo, si un pasajero no cumple una regla, los pilotos pueden bajarlos del avión".

Por otro lado, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, indicó que la medida "es parte de un plan complementario. El uso de mascarillas en transporte público y privado es porque se producen aglomeraciones y las personas no las pueden evitar. Esto no reemplaza el lavado de manos, el distanciamiento social, el quedarse en casa, esto es complementario".

En ese mismo sentido, hizo un llamado a la ciudadanía a ser responsable y a utilizar estas mascarillas en caso de andar en transporte público o privado. "Cada uno de nosotros somos responsables de protegernos y de proteger a los otros", aseveró.

Recordar también que la implementación de la medida también rige para el aeropuerto de Santiago, donde todas las personas que circulen por él, deben portar mascarilla.