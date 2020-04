Clausuran parcela donde polémico pastor Cid realizó culto sin precauciones

Agencia Aton

13.04.2020

La Municipalidad de La Pintana clausuró la parcela donde este domingo se realizó un culto evangélico a cargo del polémico pastor Ricardo Cid. En el lugar ubicado en avenida Gabriela se reunieron varias personas que no tomaron precauciones por la pandemia de COVID-19, según denunciaron los vecinos.



La alcaldesa Claudia Pizarro explicó que los fieles se trasladaron a esta parcela, debido a la cuarentena en la comuna de Santiago. "Me parece una tremenda irresponsabilidad, espero que el Ministerio Público sea lo más duro posible y ejemplificador", señaló la jefa comunal, quien hizo la denuncia a fiscalía y Seremi de Salud.



"La actitud de todas estas personas que estuvieron en este lugar, los abrazos y besos reiterados y no mantener la distancia social, es un comportamiento inaceptable, no solo del pastor, sino de todos los presentes, del dueño de este predio y de quien lo arrienda que lo presta para este tipo de actividades", añadió.



"Son actitudes irresponsables que lo único que van a conseguir es propagar el virus en la comunidad y en los lugares en que viven", enfatizó la jefa comunal.



El 7 de agosto de 2015, el Sexto Tribunal Oral Penal de Santiago condenó a 7 años de presidio efectivo al pastor Cid , por el delito de abuso sexual reiterado de un menor. El religioso ya era famoso por convencer a sus feligreses de que hacía llover oro, lo que efectuaba mediante trucos.