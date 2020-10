Colegio de Profesores califica de "papelón" el retorno a clases en Pirque

24horas tvn

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, calificó como un “papelón” el retorno a clases presenciales organizado en cinco establecimientos de Pirque para este 1 de octubre, ya que sólo 20 alumnos llegaron a los recintos.

Según dijo el dirigente a través de Twitter,, “el papelón del ‘retorno a clases’ en Pirque demuestra que no es una política adecuada forzar a la gente. Chile cambió, la gente ya no acepta medidas arbitrarias o poco racionales solo porque lo dispongan los poderosos”.

Aguilar reforzó la idea de sostener una mesa de trabajo para encontrar una fórmula adecuada para que la educación no se vea perjudicada por la pandemia.

Opinión similar es la que posee el representante de Pirque de la colegiatura, Carlos Díaz, quien explicó que la vida y la salud de las personas está por sobre la economía.

"El ministro de Hacienda ha transparentado el tema de fondo que tiene este Gobierno para volver a clases. Aquí no hay una preocupación por la educación o por generar mejores condiciones para que lo niños puedan estudiar. El tema de fondo es para reactivar la economía", destacó.

Asimismo, se manifestó en contra de lo anterior, ya que para el gremio "por sobre la economía, está la vida de nuestras comunidades. Eso es lo que estamos defendiendo".

Por otro lado, también responsabilizan al alcalde de la comuna, Cristián Balmaceda, ya que fue dicha autoridad quien solicitó el retorno. "El ministerio de Educación ha sido claro en decir que son los alcaldes quienes llaman a las comunidades o piden las clases presenciales", aseveró.

— Raúl Figueroa Salas (@raulfiguersa) September 30, 2020

Argumentó que los padres no mandaron a sus hijos a clases porque "desconfían de las decisiones de las autoridades (...) Los apoderados han dicho que no van a arriesgar a sus hijos".

Paralelamente, una apoderada del Colegio Lo Arcaya de la misma comuna aseguró que su postura "es no mandar a mi hijo. Mi postura es no al retorno de clases. No queremos ser conejillo de Indias (...) Quiero que los apoderados tengan conciencia y apoyen a los profesores, a los tíos, a las personas que hacen el aseo".