Colegio de Profesores cataloga de “inauditas” declaraciones de Jaime Mañalich

Agencia Aton

22.04.2020

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, calificó de “inauditas e insólitas” las declaraciones del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien este martes aseguró que fue “un grave error” suspender las clases de los escolares.



“El señor dice que se arrepiente de haber suspendido las clases, en circunstancias que a nuestro entender eso fue decisivo para evitar que la pandemia se expandiera mucho más y que hoy día estuviéramos lamentando muchas más muertes y muchos más enfermos críticos”, cuestionó Aguilar.

El titular del gremio docente interpeló al ministro señalando que “usted le ha faltado el respeto a las profesoras y profesores cuando ha dicho que no se cumplieron turnos éticos, que no se distribuyeron alimentos, que no se hizo la vacunación, porque en muchísimos lugares todo eso se hizo”.



De paso, advirtió que “si lo que (el ministro Mañalich) está pretendiendo es imponernos un pronto retorno a clases, yo le quiero decir que nosotros no vamos a volver a las clases, ni los apoderados van a mandar a sus hijos al colegio mientras no esté garantizada la salud de nuestra gente”.

Ministro de Educación: 'Las decisiones se toman escuchando a todos los actores'

El ministro de Educación, Raúl Figueroa se refirió a las palabras del titular de Salud, Jaime Mañalich sobre el "error" que había sido suspender las clases, indicando que como ministerio nunca estuvieron de acuerdo.

En un video divulgado esta tarde, Figueroa indica que “En las crisis siempre es complejo tomar decisiones y un gobierno responsable las toma y lo hace teniendo todas las cartas sobre la mesa y escuchando a todos los actores. Así fue como se tomó esta decisión y fue así también como el sistema educativo en su conjunto supo adecuarse a esa realidad”.

Cabe recordar que la determinación de suspensión de clases se realizó el 15 de marzo, y este domingo, el Presidente Sebastián Piñera indicó que el "regreso a clases" no se realizaría el 27 de abril, cuando finalizaran las vacaciones de invierno, si no que podría ser en mayo, aunque explicó que están trabajando en un plan con el ministerio de Educación en un retorno "paulatino" a clases, sin precisar una fecha concreta.