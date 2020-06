Mario Aguilar, presidente del magisterio, aseguró que ante el avance de la pandemia "hay que prepararse para la eventualidad de que no se pueda regresar en todo el año".

Colegio de Profesores no descarta extender suspensión de clases por todo el 2020

24horas tvn

26.06.2020

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, aseguró que se debe preparar el escenario en caso de que durante todo el año se deba mantener la educación a distancia y sin retorno a clases presenciales.

En ese sentido, en conversación con el Canal 24 Horas, el académico aseguró que muchos estudios detallan que el riesgo de contagio en los colegios es muy alto, por lo que bastaría sólo un caso para masificar el virus. Por lo mismo, se deben tener condiciones muy estrictas para tener un seguro completamente seguro.

"Creemos que no se puede descartar ese escenario, de que no se pueda volver en todo el año (...) La situación sanitaria está más que grave cada día. Estamos muy lejos y finalmente el tiempo va a pasando, por eso hay que prepararse para la eventualidad de que no se pueda regresar en todo el año".

Habilitan internet gratis en 13 residencias del Sename: Ayudará a 350 niños y niñas en todo el país Leer más

Para Aguilar, en caso de que no se pueda retornar, el Ministerio de Educación debe "dotar de mejores condiciones al formato a distancia, y a nosotros como docentes, que hemos trabajado en condiciones bien precarios". Además, dijo que se se debe apoyar a las familias que no tienen una conexión a internet.

"Hay que dar un refuerzo mucho más fuerte a las familias que no están pudiendo conectarse. Ese es el foco en el que tendría que centrarse el ministerio",complementó.

Respecto del regreso a clases en Rapa Nui, Aguilar enfatizó que lo ven "con preocupación" y se debe estar vigilando que se cumplan las condiciones sanitarias para no arriesgar la vida de los alumnos y profesores. Asimismo, destacó que "no creemos que eso pueda ser un precedente para el resto del país pensando en un regreso a clases en un corto plazo".

Minsal confirma regreso a clases presenciales en Rapa Nui: "Esta apertura ha sido solicitada por el alcalde"

El ministro de Salud, Enrique Paris, confirmó el regreso a las clases presenciales en Rapa Nui, a partir del 1 de julio. El secretario de Estado aseguró que se trata de una solicitud directa del alcalde Pedro Edmunds al Ministerio de Educación.

: Gobierno informa baja de un 14% de casos confirmados por coronavirus Leer más

"Esta apertura ha sido solicitada por el alcalde. La resolución de apertura obviamente que corresponde al Ministerio de Educación y hemos estado en contacto permanente, día a día, con el ministro (Raúl) Figueroa", dijo Paris tras el reporte diario del Minsal.



Luego de sufrir un brote durante marzo, desde el 15 de abril que Rapa Nui no registra contagios de covid-19. Por lo mismo, la autoridad local solicitó al Ministerio de Educación reabrir sus cuatro colegios: dos municipales y dos particulares subvencionados.

"Lo que hace el Ministerio de Salud, para aceptar esta reapertura, es obligar o vigilar más bien que se cumplan las condiciones sanitarias para que esa apertura se lleve en las mejores condiciones posibles, respetando la vida y la salud, no solamente de los alumnos sino que también de los profesores", argumento el titular del Minsal.

: Chile llega a 4.903 muertes por coronavirus y contagios se elevan a 259.064 Leer más

Consultado sobre si esta medida se replicará pronto en otras zonas del país, Paris insistió en que -de momento- es exclusivo para Rapa Nui. "Esto se hace a petición del alcalde de Isla de Pascua, donde nosotros hemos vistos que él ha hecho un esfuerzo enorme por mantener a la Isla libre de coronavirus y ante ese éxito que hasta el momento ha presentado la Isla, él solicita la apertura de esta escuelita", reiteró.



"No puedo anunciar ninguna otra escuela que pueda abrirse en este momento", concluyó.