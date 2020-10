Colegio de Profesores rechaza volver a clases en 2020 y critica iniciar año escolar en febrero

24horas tvn

13.10.2020

El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, aseguró que no es una buena idea adelantar el inicio del año escolar 2021 para febrero, ya que muchas familias tienen vacaciones en aquella época, por lo que podría ocasionar una baja asistencia.

"Nos enteramos por la prensa que el Ministerio estaba pensando en eso (...) Si pretende imponer una decisión como esa sin haber consultado, me parece que es un procedimiento inadecuado. En tiempos en el que Chile ha cambiado mucho, exige respeto, participación", aseguró en conversación con 24 AM.

Ex ministra de Educación de Bachelet: "Se debe hacer todo para volver a clases parcialmente" Leer más

Agregó que se está pensando en febrero como inicio del año escolar, sin embargo, no se considera que "la gran mayoría de las familias tienen vacaciones, por lo que habría una bajísima asistencia. Por lo tanto, me parece que la opinión de las familias es muy decisiva". Por lo mismo, llamó a crear una mesa de trabajo en el que participen todos los entes involucrados en la educación, para que se pueda llegar a una solución que sea conveniente para todos.

De igual manera, Aguilar manifestó que el ministro de Educación, Raúl Figueroa, está pensando en acortar las vacaciones, situación que iría en contra del desarrollo de las comunidades, quienes requieren de descansos.

Condiciones para el retorno a clases

Por otro lado, Aguilar indicó que como colegiatura "creemos que se debe asumir que este año no se puede volver a las clases presenciales, no porque no se quiera, sino que no están las condiciones".

: Minsal informa 1.517 nuevos contagios y 61 fallecidos por coronavirus en la última jornada Leer más

En ese sentido, destacó que son tres las condiciones que se deben cumplir para que exista un retorno seguro para los estudiantes y la sociedad en general.

El primero de ellos es que "la pandemia esté controlada en rangos distintos a los que hoy tiene Chile". Argumentó que los colegios que han regresado en otros países es porque existen 20 contagios diarios por un millón de habitantes, mientras que en Chile siguen existiendo cerca de 100 contagios por un millón de habitantes.

"Tienen que estar los colegio preparados. En la gran mayoría de los recintos no están preparados, no se ha modificado la infraestructura, no se ha mejorado espacio para le distanciamiento", dijo el dirigente como segundo punto.

Al respecto,enfatizó que los planes y medidas que se han visto en establecimientos particulares que regresaron, no son aplicables a todos los colegios y escuelas del país, por lo que se debe trabajar y destinar recursos a la preparación.

Por último, precisó que "se requiere un plan de transporte público para la activación de colegios".

Conectividad

En cuanto al estimado 10% de los estudiantes que no ha tenido conectividad durante la pandemia, Aguilar enfatizó que como Colegio de Profesoras y Profesores estiman que dicha cifra es mucho mayor y que rondaría el 20%.

: Gobierno descarta bajar toque de queda: "Debemos esperar cifras homogéneas" Leer más

Por ello, llamó al Ministerio de Educación a "apoyar a las zonas que no tienen conectividad y no es un lujo, es una necesidad (...) a las familias que no tienen dispositivos, entregarles. Y para eso hay fondos. Hay plata del Simce, de la evaluación docente que no se realizaron este año y estamos disponibles a identificar a esos estudiantes, terminar el año con apoyo".

"A una familia que usted le entrega un computador, una tablet, le va a servir por mucho tiempo, así que es una inversión", sentenció.