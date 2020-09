Colegio de Profesores recomienda fin del año escolar: "Debe asumirse que el 2020 no fue normal"

24horas tvn

22.09.2020

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, rechazó la posibilidad de que los alumnos comiencen a volver a clases en algunas comunas y afirmó que el año escolar 2020 debería darse por finalizado.

"La pandemia tendría que estar controlada para volver a clases", dijo el dirigente en 24AM, agregando que "los expertos dijeron que es altamente probable que hubiera una segunda ola (...) cuando se suspendieron las clases en marzo los contagios eran mucho menores, entonces no entendemos" .

Es en esta línea que Aguilar insistió en que las autoridades deben entender que no es posible comparar este año con anteriores, exhortando al Ministerio de Educación de dejar los intentos de regresar a clases presenciales.

Colegio de Profesores y vuelta a clases: "¿Primarán los intereses económicos o la salud de niños?" Leer más

"Debe asumirse que este año no fue normal, que no se pudo pasar toda la materia. Nada en el país fue normal, nada en el mundo fue normal. Me parece equivocado tener parámetros de comparación con un año normal", complementó.

Si bien el profesor reconoce que las clases online "no es el ideal", su opinión es que "se debe terminar el año a distancia".

Además, el dirigente reveló la petición al Gobierno respecto a la creación de una mesa de trabajo donde participen profesores, padres, alumnos, sostenedores y todos los actores involucrados en el proceso educativo junto con los especialista sanitarios para "entre todos construir conjuntamente las condiciones necesarias".

"Hay que preparar un año 2021 donde se pueda compensar el impacto de este año anormal", aseveró.

Comisión de Educación aprobó proyecto sobre subvenciones en pandemia

La Comisión de Educación aprobó -en general y particular-, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que establece normas excepcionales para el pago de las subvenciones educacionales en el contexto de la pandemia por COVID-19.

Sin embargo, en la votación en particular se aprobó un grupo de indicaciones de diputados de oposición que modificaron el sistema propuesto originalmente en el texto del proyecto, estableciendo que para el cálculo de las subvenciones se considerará la matrícula y no la asistencia de los estudiantes durante el año 2020 de cada establecimiento educacional.

La medida también se replicará a los establecimientos educacionales que tengan derecho a percibir la subvención por servicio de internado.

SUBVENCIONES📰| Educación aprobó proyecto sobre financiamiento de subvenciones en pandemia. https://t.co/IRw89DiVSN — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) September 21, 2020

El texto, además, determina que la medida correrá para los establecimientos educacionales que a partir de 1 de julio de 2020 hubiesen retornado a clases presenciales y a aquellos impedidos de hacerlo debido a las condiciones sanitarias.

De esta forma, se establece que para los establecimientos educacionales que -a causa de la pandemia- estuvieron imposibilitados de iniciar el año escolar 2020, que mantengan al día las cotizaciones previsionales del personal y no estén percibiendo ingresos por subvenciones, se considerará para el cálculo de la subvención la matrícula de estudiantes del año 2020 que tenga el establecimiento.

Se indica, además, que la subvención fiscal mensual será reliquidada al mes siguiente de la entrada en vigencia de esta ley, debiendo compensarse a los establecimientos educacionales, según corresponda.

La norma en trámite ahora deberá ser analizada en sus ámbitos financieros al interior de la Comisión de Hacienda de la Cámara, antes de ser vista por la Sala.

MINEDUC CUESTIONÓ INDICACIONES

Durante la discusión y votación, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, señaló reserva de constitucionalidad de todas las indicaciones aprobadas en la sesión, argumentando que "se infringe el artículo 65 de la Constitución, ya que son indicaciones que, tal como lo señaló la secretaría de la comisión, inciden en la administración financiera del Estado e implican un mayor gasto fiscal".

Doctor Ugarte por uso de mascarilla: "Actúa como una vacuna que nos da tiempo de desarrollar defensas" Leer más

La autoridad cuestionó que "parlamentarios que hoy han señalado que estas indicaciones son admisibles, no pocas sesiones atrás fueron explícitos en señalar que todo este proyecto era de iniciativa exclusiva del Presidente y que cualquier modificación al mismo, requería necesariamente una indicación patrocinada por el Ejecutivo".

"Por lo tanto -planteó- no solo hago la reserva de constitucionalidad, sino que quiero dejar en evidencia la contradicción en la que se ha incurrido al considerar, a los efectos de la votación, admisibles indicaciones que pocos días antes se indicaban por parte de diputados como inadmisibles".