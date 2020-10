Colegio de Profesores y retorno a clases en Pirque: "La vida está por sobre la economía"

"Aquí no hay una preocupación por la educación o por generar mejores condiciones para que lo niños puedan estudiar", acusó el gremio.

01.10.2020

Este jueves 1 de octubre, cinco colegios de la comuna de Pirque retornaron a clases presenciales, sin embargo, los apoderados decidieron no mandar a sus hijos y en gran parte de ellos no llegaron estudiantes.

Ante la situación, Carlos Díaz, representante del Colegio de Profesores de Pirque, explicó que la organización está por "la vida y la salud de las personas (...) El ministro de Hacienda ha transparentado el tema de fondo que tiene este Gobierno para volver a clases. Aquí no hay una preocupación por la educación o por generar mejores condiciones para que lo niños puedan estudiar. El tema de fondo es para reactivar la economía".

En ese sentido, se manifestaron en contra de lo anterior, ya que para el gremio "por sobre la economía, está la vida de nuestras comunidades. Eso es lo que estamos defendiendo".

Por otro lado, también responsabilizan al alcalde de la comuna, Cristián Balmaceda, ya que fue dicha autoridad quien solicitó el retorno. "El ministerio de Educación ha sido claro en decir que son los alcaldes quienes llaman a las comunidades o piden las clases presenciales", aseveró.

Argumentó que los padres no mandaron a sus hijos a clases porque "desconfían de las decisiones de las autoridades (...) Los apoderados han dicho que no van a arriesgar a sus hijos".

Por otro lado, una apoderada del Colegio Lo Arcaya de la misma comuna aseguró que su postura "es no mandar a mi hijo. Mi postura es no al retorno de clases. No queremos ser conejillo de Indias (...) Quiero que los apoderados tengan conciencia y apoyen a los profesores, a los tíos, a las personas que hacen el aseo".

