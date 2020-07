Colegio Médico por plan de desconfinamiento: "No tenemos espacio para un error más"

24horas tvn

20.07.2020

El vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza, aseguró que el plan "Paso a paso" presentado este domingo por el Gobierno es correcto, sin embargo, asegura que es perfeccionable y para ello, se necesita diálogo entre todas las partes involucradas.

"No tenemos espacio para un error más. La mejores decisiones van a ser no sólo informando, comunicando, sino que deliberando y escuchando, considerando la opinión del Colegio Médico, de la ciudadanía, del consejo asesor (...) Todos podemos aportar algunos elementos que puedan mejorar el plan de desconfinamiento que anunció ayer el presidente de la República", destacó a 24 AM.

Gobierno: desconfinamiento en la RM será por "unidades territoriales" y no por comunas Leer más

Respecto del plan en sí, aseguró que tiene cosas "que son muy positivas, pero hay varias cosas que nos preocupan (...) En Santiago hay problemas con la trazabilidad. Tenemos que definir y potenciar el tema de la trazabilidad como única herramienta o la más eficaz para controlar la propagación de la enfermedad"

Por ello, destacó que "antes de pensar en el desconfinamiento debemos tener montado un buen sistema de diagnóstico, testeo, trazabilidad y aislamiento que evite la diseminación de la enfermedad".

En ese mismo sentido, Meza aseguró que se desconoce el plan de trazabillidad y que antes de avanzar en el plan "Paso a paso" se necesita ver cómo éste "se puede mejorar y aplicar a las diferentes comunas del país".

Dio como ejemplo la región Metropolitana, asegurando que "Santiago va a tener que ser considerado por territorio, no por comuna. Se desconoce cómo será, si hay coordinación con los alcaldes".

"Queremos reunirnos, no sólo el colegio médico, todo mundo, para hacer más perfectible este proyecto. Queremos participar activamente, con muchos colegas que tienen experiencia en pandemia. No desaprovechemos eso", añadió-

Por último, enfatizó en que el mensaje tiene que ser claro para la ciudadanía. "El plan es bastante claro, las etapas están bien. Esto va a ser distinto en cómo se aplicará. No podemos correr riesgo. Esto va a ser sectorizado, creemos que hay que ser muy cautos con el mensaje que se transmite a la comunidad".

Desconocimiento del plan

: Izkia Siches y plan “Paso a Paso”: “No ha sido presentado en la Mesa Social ni al Colegio Médico” Leer más

Por otro lado, respecto de la polémica generada por la no discusión por parte del Gobierno con otras instancias este plan, Meza recalcó que "tenemos que pedirle a la subsecretaria que comparta a la opinión pública qué fue lo que ella mostró en la reunión cuando asistió a la mesa social. Sabemos que mencionó el tema, pero no mostró un plan con la extensión que requiere".

Por otro lado, aseveró que "se socializó la información con los alcaldes, pero estas son reuniones informativas y lo que a nosotros nos interesa, es que en estas reuniones se puedan intercambiar información y opiniones para mejorar el plan de trabajo del Minsal".

Zúñiga y apertura avanzada en la RM: "Para llegar a la fase 5 debe tener solo 150 casos"

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, aclaró que en la región Metropolitana aún "falta muchísimo" para lograr la fase 5 del plan "Paso a Paso", aquella con menores restricciones, pero hizo un llamado a la población de seguir con las medidas porque la zona diariamente presenta mejoras.

Según comentó la autoridad a 24 AM, para que la capital pueda lograr la fase más elevada de la estrategia "se necesitan 25 casos por 100 mil habitantes (...) hablamos de solo 150 contagios. Esto es una cifra mucho más baja de lo que registramos hoy en día".

Zúñiga destacó que "vemos con muy buenos ojos la baja de casos en la RM, lo cual nos ha permitido llegar a una ocupación del 87%, mientras que el promedio a nivel nacional bajó al 83%".

Plan "Paso a Paso": en qué fase se puede volver a trabajar y reabrir el comercio Leer más

La autoridad señaló que cada zona es sometida a análisis diarios para determinar qué medidas se pueden considerar, afirmando que las áreas pueden avanzar como también retroceder en cuanto al plan.

Al respecto, manifestó su "preocupación la realidad de Vallenar y Copiapó, que hoy están en fase 3, pero que pueden bajar a la 2".

"Esto es algo dinámico, podemos avanzar o bajar de acuerdo a cómo evolucionen los territorios", destacó.

Asimismo, recordó que cada región del país debe presentar mejoras en cuanto a trazabilidad, parámetros epidemiológicos y en la red asistencial, específicamente en la ocupación de camas UCI en base a camas disponibles.

Finalmente, hizo un llamado a la población para que, independiente de en qué situación se encuentre, mantentan las medidas sanitarias.

"En el transcurso entre cada paso pueden pasar muchas semanas, por lo que el llamado es a estar en modo COVID y respetar frecuentemente las medidas", sentenció.