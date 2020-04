Comienza a regir el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público

24horas tvn

08.04.2020

La mañana de este miércoles comenzó a regir la obligatoriedad en el uso de mascarillas en el transporte público.

Lo anterior fue anunciado por la autoridad sanitaria el pasado lunes, explicando que en cualquier medio de transporte remunerado, los pasajeros deberán portar una mascarilla. En caso de no cumplir con lo anterior, las personas se arriesgan a una multa que podría llegar a los $2 millones.

Respecto del tema, la ministra de Transporte, Gloria Hutt, aseguró que la autoridad tiene la potestad de poder multar a las personas e, inclusive, pueden existir penas de cárcel.

Aseguró que todo lo anterior es no sólo para proteger la salud propia de los pasajeros, sino que también la de los demás. En ese mismo sentido, aseguró que los "los conductores no tienen una facultad legal para poder hacer eso, pero por la protección de sus pasajeros, me parece una medida correcta. Por ejemplo, en el transporte aéreo, si un pasajero no cumple una regla, los pilotos pueden bajarlos del avión".

Por otro lado, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, indicó que la medida "es parte de un plan complementario. El uso de mascarillas en transporte público y privado es porque se producen aglomeraciones y las personas no las pueden evitar. Esto no reemplaza el lavado de manos, el distanciamiento social, el quedarse en casa, esto es complementario".

En ese mismo sentido, hizo un llamado a la ciudadanía a ser responsable y a utilizar estas mascarillas en caso de andar en transporte público o privado. "Cada uno de nosotros somos responsables de protegernos y de proteger a los otros", aseveró.

Pasajeros de transporte remunerado deben usar mascarilla









Recordar también que la implementación de la medida también rige para el aeropuerto de Santiago, donde todas las personas que circulen por él, deben portar mascarilla.

BAQUEDANO

A partir de este miércoles a las 06:30 horas la estación de Metro Baquedano volverá a ser una parada del transporte subterráneo capitalino, luego que anunciaran su reapertura para combinación.

Si bien la estación sólo estará disponible para combinar entre la Línea 1 y 5, beneficiará a miles de pasajeros que tenían que buscar otros puntos para hacer transbordo entre estas dos redes.

A pesar de que las personas podrán circular por el interior de la estación, los ingresos de ésta seguirán cerrados, por lo que nadie podrá entrar o salir por cualquiera de sus accesos.

Desde mañana Baquedano volverá a estar disponible sólo para combinar entre #L1 y #L5 🚇 Ingreso y salida de la estación permanecerán cerrados.

Hasta este miércoles la estación se encontraba completamente cerrada luego que fuera vandalizada en varias ocasiones tras el estallido social.

Según reveló el presidente de Metro, Louis de Grange, se espera que dentro del primer semestre de este año Baquedano vuelva a quedar completamente operativa y funcionando con normalidad.