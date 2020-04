Confirman que cinco tigres y tres leones de zoológico de Nueva York dieron positivo a COVID-19

Europa Press

23.04.2020

Al menos cinco tigres y tres leones del Zoo del Bronx, en Nueva York, se han contagiado de coronavirus, según la Wildlife Conservation Society, que a principios de mes había confirmado únicamente la infección de una tigresa malaya de nombre Nadia.

Tras confirmar el caso de Nadia, los biólogos sospecharon de seis casos más --tres tigres y tres leones--, después de que animales presentasen tos, uno de los síntomas asociados al coronavirus. Los análisis realizados a muestras fecales de estos seis animales han dado positivo, así como los efectuados a un tigre asintomático.

"Los ocho felinos siguen estando bien. Se comportan con normalidad, comen bien y su tos se ha reducido mucho", ha explicado la Wildlife Conservation Society, responsable del zoo.

La organización ha identificado como origen del brote a un trabajador que no mostraba síntomas de la enfermedad y ha confirmado que ya se han adoptado medidas de prevención tanto para los cuidadores como para otros animales.

¿Qué cuidados debemos tener con nuestras mascotas durante el período de aislamiento?

Una de las interrogantes que ha surgido en estos últimos días por las medidas que se han tomado para frenar el contagio de coronavirus es qué precauciones se debe tener con las mascotas durante el periodo de aislamiento o cuarentena.

Rodrigo Santana, académico de Medicina Veterinaria de Universidad de Las Américas, sede Viña del Mar, entrega algunos consejos sobre salud, alimentación y actividad física para poner en práctica con animales de compañía frente a esta emergencia sanitaria en nuestro país.

El médico veterinario explica que si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aclarado que hasta la fecha no hay evidencia de que un perro, un gato o cualquier mascota pueda adquirir COVID-19 y contagiarlo a un humano, es decir, no constituye una zoonosis, pero igualmente es importante aplicar algunas medidas en el hogar.

“Si una persona está confirmada como positivo, debe efectuar rigurosamente el periodo de aislamiento y el cuidado de la mascota debe asumirlo otro integrante de la familia que no presente síntomas o un cuidador temporal, el que debe seguir las mismas medidas de higiene recomendadas por las autoridades sanitarias, estricto lavado de manos, procurar la permanente desinfección con cloro de los utensilios que ocupa la mascota, como platos, contenedores de agua, collares, juguetes”, comenta el médico veterinario, quien recalca que un animal de compañía debe tener el más mínimo contacto con una persona contagiada, no dormir con ella y permanecer igualmente en un periodo de cuarentena, pues pese a que no se infecta de COVID-19, igual puede actuar como vector de partículas del virus que queden en su cuerpo o en sus utensilios. Esta condición de “fomite” no es solo de la mascota sino también de todos los integrantes del grupo familiar, por lo tanto, las medidas sanitarias son iguales para todos.

Si una familia está en cuarentena o ha optado por aislamiento preventivo, idealmente no se recomienda sacar a pasear a perros a la calle y se debe cambiar esta actividad por otras en casa, en pasillos o patios protegidos, por ejemplo, juegos y ejercicios de destreza, donde es importante que haya una interacción con la persona que esté a su cuidado. En el caso de sacarlos a pasear, no extender las salidas más allá de media hora y respetando los horarios de toque de queda. En aquellas comunas con cuarentena, el paseo debe ser no más de dos cuadras a la redonda de su domicilio siempre con precaución y recogiendo sus deposiciones.

Respecto de la alimentación e hidratación de las mascotas, Santana dice que esta debe continuar de manera habitual, reforzando las medidas de higiene de platos y contenedores. Siempre deben tener a disposición abundante agua fresca y en el caso de la comida, dentro de lo posible, se debe continuar con la que habitualmente come para evitar problemas gastrointestinales, optando por comprar a través de plataformas online con reparto a domicilio, para evitar salir de casa. En el caso que este alimento no llegase a estar disponible, se puede optar de manera provisoria por darles alimentos preparados en casa como por ejemplo arroz y pollo cocidos solo en agua, sin aliños y de manera temporal mientras se consigue el alimento habitual.