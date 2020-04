Continúa el drama en Ecuador por el coronavirus: Crudos casos se registran en Guayaquil

24Horas.cl Tvn

05.04.2020

Si bien Brasil es el país sudamericano que cuenta con mayor cantidad oficial de contagiados y fallecidos por el coronavirus, el caso de Ecuador genera gran preocupación debido a los crudos registros que desde ahí emanan, los cuales dan cuenta de un colapso en las instituciones de salud.

Los reportes dan cuenta de hasta 100 cadáveres recogidos cada día por las autoridades, ante la escasez de personal para realizar estas tareas. En ese marco, la ciudad de Guayaquil, principal foco de la epidemia a nivel nacional, ha registrado situaciones de extrema crudeza.

"HEMOS LLAMADO AL 911 Y NO HAY AYUDA"

Según da cuenta Infobae, la presencia de un cuerpo en plena avenida del barrio Sauces 8 motivó a los vecinos locales a dejar un cartel con un reclamo a las autoridades: "Hemos llamado al 911 y no hay ayuda", señala el letrero, acomapañado de pertenencias del fallecido y algunas flores.

En tanto, el diario español El País relata lo vivido por otros ecuatorianos Víctor Hugo Rosado, un guayaquileño de 46 años que perdió a su madre por la enfermedad, y que hizo hasta lo imposiible para recuperar sus restos y cremarlos.

Crisis en Guayaquil, #Ecuador, por el coronavirus. Un vecino enseña el cadáver de su hermano en la acera de su casa y denuncia que los policías se niegan a recoger el cuerpo por falta de ambulancias. Medios aseguran que la gente saca los fallecidos a las calles pic.twitter.com/LTdD5pm9W3 — La Razón Digital (@LaRazon_Bolivia) March 31, 2020

El hombre relató con detalles su duro recorrido por la morgue del Hospital de Guayaquil: "El sujeto que llevaba la lista de los cuerpos que ya habían sido retirados me decía que mi mamá no había salido. Pero nadie sabía dónde estaba. Entré con él a buscarla a una bodega con 18 cuerpos y abrimos las fundas una por una. Solo llevaba guantes y una mascarilla. No estaba. Luego fuimos a otra sala, con 25 muertos más y otros seis haciendo fila para entrar. No la veía. Estaba tapada por otro cadáver bien grande y le habían cambiado el nombre. Había un cartel con el de otra señora".

318 VÍCTIMAS OFICIALES

También está el caso de Guillermo Enríquez, que perdió a su padre el martes y tuvo que meterse a un contenedor a las afueras de un hospital para recuperarlo: "Había como 200 muertos en el contenedor y mi papá no estaba ahí, pisé cuerpos y sangre (...) Abrí varias fundas con nombres de hombres en los que había cuerpos de mujeres”.

Ambos son parte de las 318 personas que, oficialmente, han muerto en Ecuador por COVID-19. Las autoridades de Salud, ante la imposibilidad de hacerle pruebas a todos los sospechosos, solo toma muestras de quienes tienen síntomas claros y avanzados.