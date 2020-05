Corea del Sur registra el mayor aumento de casos en un mes debido a un nuevo brote

Agencia EFE

10.05.2020

Seúl, 10 may (EFE).- Corea del Sur reportó este domingo 34 nuevos casos de coronavirus detectados el sábado, la mayor cifra diaria desde el pasado 9 de abril, debido a un brote en una zona de ocio nocturno de Seúl.



El Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades Infecciosas de Corea (KCDC) informó hoy que de esas 34 infecciones 8 son importadas y 26 son contagios comunitarios.



De estos 26 últimos la inmensa mayoría pertenecen a un brote ligado a varios clubes y bares del conocido barrio de Itaewon, en Seúl, que ya ha originado al menos 40 contagios.



El número de casos registrado en la víspera supone el mayor número desde el pasado 9 de abril, cuando Corea del Sur, que no ha impuesto confinamientos ni ha cerrado fronteras, informó de 39 nuevas infecciones.



El país asiático, uno de los que mejor ha controlado y estabilizado la infección de COVID-19, no registraba más de 30 casos desde el pasado 12 de abril, e incluso enlazó esta pasada semana tres días consecutivos identificando menos de 10 contagios diarios, ninguno de ellos local.



En el marco del nuevo brote de Itaewon, la primera persona en dar positivo, el pasado miércoles, fue un varón de 29 años que había visitado cinco clubes y bares de la zona en la madrugada del 2 de mayo.



Desde entonces se han confirmado al menos 40 casos, que incluyen gente que estuvo en los mismos locales y también compañeros de trabajo o familiares de distintos contagiados iniciales.