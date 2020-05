Coronavirus en Nueva York: “Acá no importan las vidas de negros e hispanos”, la terrible denuncia de una enfermera

24horas tvn

08.05.2020

Nicole Sirotek, una enfermera del hospital Elmhurst de Nueva York, Estados Unidos, viralizó un video donde realiza graves denuncias respecto al tratamiento efectuado a pacientes con coronavirus.

En las imágenes la mujer, llorando frente la cámara, asegura que no sabe “qué hacer”, ya que señala que la gente muere por falta de tratamiento, e incluso negligencia, especialmente con pacientes afroamericanos.

“Sé que no todo el mundo va a sobrevivir, no soy tan inocente. Sé que vamos a tener muchas víctimas. Pero esta gente no está muriendo por coronavirus (...) Te estoy diciendo literalmente que están asesinando a estas personas. Y nadie me escucha”, aseguró.

En el clip, la enfermera detalló que evidenció cómo se les aplicaba tratamientos a pacientes por coronavirus que terminaron matándolos, como intubaciones incorrectas o desfibrilaciones en momentos no apropiados.

“Vi a un anestesista colocar un tubo ET y romper su esófago y el tipo se asfixió hasta morir con su propia sangre. El coronavirus no colocó ese tubo incorrectamente”, es parte de su crudo relato.

“Ni siquiera a las organizaciones de apoyo les importa una mierda esta gente. Literalmente, las vidas de los negros no importan aquí. Y, quiero decir, es bastante triste que alguien que es blanca y vive a cientos de kilómetros de esta ciudad le importe más esta gente que a los de esta ciudad”, agregó.

Y continuó: “A nadie le importa porque todos son minorías y nosotros estamos en el maldito ‘barrio’. Y eso no está bien. Crecí muy pobre y sé lo que es ser completamente olvidado y que nadie te defienda”.

“La única manera de poner esto en contexto para todos es, y esto va a ser una especie de ejemplo extremo, esto es realmente lo único que se me ocurre. Es como si estuviéramos en la Alemania Nazi, y ellos llevaran a los judíos para ponerlos en una cámara de gas, yo soy el que dice ‘oye, esto no es bueno’. No deberíamos hacer esto”, añadió.

Y entre otras cosas recalcó: “Entonces todos me dicen, ‘aguanta, estás haciendo un gran trabajo. No puedes salvar a todo el mundo. Eres increíble. Eres una gran enfermera’. Chicos, sé que soy una maldita gran enfermera. Sé que voy allí y le doy el 500% todos los días. Sé que no estoy siendo negligente. Vale, lo sé, joder. Lo que necesito es alguien que me ayude a salvar a esta gente de ser asesinada. De una negligencia grave y una completa mala gestión médica. Y nadie me está escuchando”.

El video comenzó a viralizarse esta semana, conmocionando al mundo por sus crudas declaraciones.