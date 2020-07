Coronavirus: Experto cree que inmunidad de vacuna "no debiese durar menos de seis meses"

21.07.2020

Este lunes, la Universidad de Oxford anunció que su vacuna desarrollada junto a la farmacéutica AstraZeneca para combatir el COVID-19 mostró ser segura y con signos de inducir respuestas inmunes.

En ese sentido, Christian Palavecino, investigador de la facultad de Salud de la Universidad Central, explicó a 24 AM, que estos primeros resultados son bastante promisorios, ya que dicha "respuesta inmune que genera es muy probable que sea protectora, porque no solamente estamos viendo anticuerpos anti COVID-19, sino que muestran que todos estos anticuerpos son capaces de neutralizar al virus en in vitro, en porcentajes altos".

El investigador agregó que "todavía no tienen datos de células de memoria, qué tantas se activan o cuántas quedan", por lo mismo, respecto de una inmunización a largo plazo, sólo quedará determinado con el tiempo. "El tiempo que podría llegar a proteger eso sólo el tiempo lo dirá y han pasado muy pocos meses para eso", destacó.

Sin embargo, adelantó que "esa protección no debiese durar menos de seis meses si se comporta igual que las otras vacunas compuestas por un adenovirus".

Por otro lado, Palavecino explicó que los mejores resultados se obtienen con una segunda dosis de la vacuna, por lo que el problema que viene ahora es su producción, ya que se necesitará el doble de inoculaciones para toda la población mundial.

"La producción va a ser ahora el problema, porque las empresas que son capaces de fabricarlas no son tantas, la gran mayoría están en China", precisó, destacando que si en Chile se prueba la inmunización desarrollada por Oxford u otra, da lo mismo. "De dónde llegue no es tan relevante, sino que sirva"., agregó.

Por último, respecto de la rapidez con la que la dicha casa de estudios británica ha conseguido buenos resultados se debe a que fusionaron algunos pasos. Palavecino aseguró que entre septiembre y fin de año es probable que ya posean la aprobación de los comités respectivos para que esta vacuna sea utilizada en humanos.

Doctor Ugarte: "Es muy poco probable" que "antes de mediados de agosto" se levante el desconfinamiento en la Región Metropolitana

Como todos los lunes, el doctor Sebastián Ugarte conversó con 24 Horas Central para analizar el avance de la pandemia de COVID-19 en Chile y el mundo.

En primer lugar, el jefe de la unidad del Paciente Crítico de la Clínica Indisa entregó su opinión respecto al plan "Paso a paso" anunciado por el Gobierno para ir retomando las actividades en el país a medida que disminuyen las cifras de contagio.

En cuanto a un posible desconfinamiento, el médico destacó que "el detalle crucial es lograr una reducción de los casos tan significativa, de la transmisión comunitaria tan importante, y una adecuada trazabilidad de los casos, con niveles de identificacion de todos los casos infectantes que ocasionan los casos nuevos en proporciones sobre el 60%, sobre el 80%, que permiten asegurar que una vez que se suspendan las medidas de control del desplazamiento, no se provoque un rebrote sino, por el contrario, continúen bajando si se siguen aplicando medidas como mascarillas, lavado de manos, distanciamiento social, etc".

A juicio de Ugarte, "esto se logra si uno es muy exigente con los criterios para levantar las medidas de acuerdo a la experiencia internacional". Añadió que "lo que está haciendo la autoridad es poniendo un plan, algunos guarismos técnicos con los cuales tomar ciertas definiciones, sin poner una fecha. Esto transparenta un poco una toma de decisiones, que en el caso de Los Ríos y Aysén no fue en base a un plan preestablecido".