Coronavirus: Metro refuerza campaña preventiva en las estaciones

27.03.2020

La estación Universidad de Chile, combinación entre Línea 1 y Línea 3, fue la primera de las 47 estaciones de la red del Metro de Santiago donde se comenzaron a instalar las 1.566 gráfica que reforzarán la campaña que ya se ha venido realizando en pantallas, sonorizaciones y Redes Sociales sobre las medidas de autocuidado para reducir las posibilidades de contagio durante los traslados.

Lavarse frecuentemente las manos con jabón; si se usa mascarilla, hacerlo correctamente; cubrirse la boca con el antebrazo al estornudar; no tocarse la cara; mantener distancia con el resto de pasajeros; no saludar de beso, sí con una sonrisa; y subirse de a uno en el ascensor, son los mensajes y recomendaciones con que se encontrarán los pasajeros que no han podido quedarse en casa.

“Con estas gráficas estamos reforzando en puntos estratégicos de las estaciones la campaña que ya veníamos desplegando en pantallas, sonorizaciones y redes sociales. Si bien hoy estamos teniendo un 80% de afluencia menos en comparación a los primeros días de marzo, el llamado es, a esas personas que no se pueden quedar en casa, que sigan estas recomendaciones de autocuidado que nos permitirán a reducir entre todos la posibilidad de contagio”, señaló Paulina del Campo, Gerente de Clientes y Sostenibilidad de Metro.

Esta campaña se suma al plan que Metro lleva ejecutando hace unas semanas y que considera la desinfección con armonio cuaternario -un compuesto antiviral utilizado en recintos hospitalarios- en las superficies de contacto prioritario de trenes y estaciones como pasamanos, manillas, torniquetes, tótems de recarga de tarjeta, teclado de ascensores y cajeros automáticos.