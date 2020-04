COVID-19: Trump ordena suspender el financiamiento de Estados Unidos a la OMS

Agencia EFE

14.04.2020

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó este martes, en plena pandemia de coronavirus, congelar los fondos que su Gobierno aporta a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Hoy ordeno a mi Gobierno suspender los fondos a la OMS mientras reviso su conducta para determinar el rol de la OMS y su grave mal manejo y encubrimiento de la expansión del coronavirus", anunció Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Presidente de #EstadosUnidos, Donald #Trump, dice que dio instrucciones para detener el financiamiento para la Organización Mundial de la Salud #OMS #coronavirus — Reuters Latam (@ReutersLatam) April 14, 2020

Trump justificó su decisión por la oposición de la OMS al cierre de fronteras para combatir la propagación del virus, por no haber actuado antes y por haber no solo confiado, sino también "alabado", al Gobierno de China.



"Como principal donante de la organización, Estados Unidos tiene el deber de insistir en una plena rendición de cuentas", dijo Trump, al asegurar que Washington aporta entre 400 y 500 millones de dólares anuales, mientras que China unos 40.



Según datos de la propia institución, para el periodo 2016-2017 Estados Unidos proporcionó un 76 % de las aportaciones voluntarias, que representan más de tres cuartas partes del presupuesto de la organización, con sede en Ginebra.

: Trump critica duramente a la OMS y acusa que "se enfoca mucho en China" Leer más

"Con el brote de la pandemia del COVID-19 tenemos serias dudas de se haya dado el mejor uso posible a la generosidad de Estados Unidos", añadió el presidente.



Trump, que cerró el tráfico de pasajeros con China a finales de enero, calificó como de "desastroso" y "peligroso" que la OMS recomendase a los países no restringir los viajes.



"Afortunadamente, no me convencieron y suspendí los viajes desde China, salvando un sinnúmero de vidas, miles y miles de personas hubiesen muerto. Si otros países hubiesen suspendido viajes desde China, incontables vidas se habrían salvado", dijo el presidente.



El líder estadounidense acusó así a la OMS de "anteponer la corrección política a medidas para salvar vidas".



Trump también aseguró que si la OMS hubiese actuado de manera correcta el COVID-19 se podría haber "contenido" en su origen en Wuhan (China) resultando en muy pocas muertes y limitadas consecuencias económicas.



Trump ya anticipó la semana pasada su intención de congelar los fondos a la OMS al acusarla de tener un "sesgo" en favor de China y de haberse "equivocado" con el COVID-19, aunque reconoció que hacerlo en plena pandemia quizás no era lo más oportuno.



En respuesta a estas críticas, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió "poner en cuarentena" cualquier intento de politización de la pandemia al reclamar unidad interna y solidaridad internacional para sobrellevar la emergencia.



"Yo he sido político, sé lo difícil que puede ser, pero hay que hacerlo porque todos los partidos políticos deben tener la prioridad de salvar la vida de su gente, así que por favor que no se politice este virus", dijo el jefe de la OMS, microbiólogo que fue ministro de Sanidad y Exteriores de Etiopía.

Nueva York supera los 10.000 muertos

La ciudad de Nueva York ha superado este martes los 10.000 fallecidos por el COVID-19 tras la inclusión de más de 3.700 muertos que no habían sido incluidos en las estadísticas, según informó la secretaria de prensa de la Alcaldía, Freddi Goldstein, citada por varios medios locales.



Se trata de personas que fallecieron en sus casas y que tenían síntomas de padecer la enfermedad, pero que en ningún momento acudieron a centros hospitalarios ni fueron analizados para comprobar si tenían la COVID-19.

: Trump califica de "noticias falsas" las críticas que señalan que actuó tarde frente al coronavirus Leer más

La última información recogida en la página oficial del departamento de Salud de la ciudad, actualizado a las 16.00 hora local (21.00 GMT), informaba de que el número total de muertos es de 7.905, con lo que la cifra actual superaría los 11.600 fallecidos, tras conocerse los nuevos datos.

Según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins, el número total de fallecidos a nivel nacional supera los 25.000.