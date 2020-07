Crece la preocupación en España por la multiplicación de casos de coronavirus

Agencia EFE

24.07.2020

La preocupación de las autoridades españolas crece al mismo ritmo que aumenta el número de contagios diarios de coronavirus, que se ha multiplicado por siete desde que terminó el estado de alarma, cuando se reanudaron los desplazamientos masivos de personas y se intensificaron las relaciones sociales y la actividad económica.

El 21 de junio pasado, el ministerio de Sanidad notificó 141 casos nuevos en una jornada. Ese día terminó el estado de alarma, que duró más de tres meses, con fronteras cerradas y fuertes limitaciones de la actividad socioeconómica para contener la epidemia.

Sin embargo, el Gobierno informó de 971 positivos nuevos este jueves (un 33 % más que la víspera), con 281 brotes activos repartidos por todo el país y 3.200 casos asociados.

Las circunstancias obligaron a aislamientos selectivos de población y restricciones de movimiento y actividad en comarcas y localidades concretas de regiones como Aragón y Cataluña (noreste), pero también de Navarra (norte) y Murcia (sureste).

Las autoridades regionales generalizan las pruebas de diagnóstico y se suceden los rastreos para tratar de romper las cadenas de transmisión, algunas de ellas de tipo comunitario.

Buena parte tienen origen en reuniones familiares y en concentraciones de personas, sobre todo de jóvenes; en fiestas y locales de ocio nocturno. Esta actividad tuvo que ser restringida o prohibida temporalmente en varios lugares.

"Estamos preocupados", reconoció este jueves la jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del ministerio de Sanidad, la doctora María José Sierra.

Indicó, no obstante, que las medidas que están adoptando las autoridades regionales "pueden ser eficaces" y que lo más importante es la detección temprana de los casos. "Si no hacemos todos un esfuerzo, no vamos a controlar la transmisión", advirtió.

Por el momento, no se ha detectado una presión excesiva sobre el sistema sanitario español, dado que el 50 % de los positivos son asintomáticos.

"Sigue habiendo, en comparación con los casos que se van diagnosticando, muy pocos hospitalizados y en cuidados intensivos", comentó.