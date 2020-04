Dejó una carta en su teléfono: La triste despedida de su esposa de un hombre fallecido por COVID-19

24Horas.cl Tvn

25.04.2020

Una triste historia se viralizó en las redes sociales, luego de que una mujer publicara la carta de despedida que le dejó su esposo antes de morir de COVID-19.



Se trata Jonathan Coelho, un hombre estadounidense de 32 años que falleció el pasado 22 de abril luego de permanecer 28 días internado en un hospital y otros 20 conectado a un respirador.



Su esposa Katie Coelho, explicó que el virus le provocó un paro cardiaco a Jonathan y las enfermeras le informaron del deceso.



La ahora viuda aseguró que no pudo despedirse de su pareja, pero a los pocos días encontró una carta de despedida en el teléfono de Jonathan, junto a información de su seguro de vida.



''Los amo con todo mi corazón y me han dado la mejor vida que podría haber pedido'', fueron las palabras del comienzo de la nota.



''Tengo tanta suerte que me enorgullece ser tu esposo y el padre de Braedyn y Penny. Katie, eres la persona más hermosa y cariñosa que he conocido. Eres verdaderamente única… asegúrate de vivir la vida con felicidad y la misma pasión que me hizo enamorarme de ti. Ver que eres la mejor madre para los niños es lo mejor que he experimentado'', prosiguió.



''Déjale saber a Braedyn que es mi mejor amigo y que estoy orgulloso de ser su padre y por todas las cosas asombrosas que hace y seguirá haciendo. Déjale saber a Penélope que es una princesa y que puede tener lo que quiera en la vida. Soy muy afortunado… No te contengas y si conoces a alguien debes saber que si te ama y ama a los niños eso me encantaría para ti. ¡Siempre sé feliz no importa qué!'', concluyó.



Cabe destacar que la pareja llevaba siete años juntos y lograron tener dos hijos.