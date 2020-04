Desde $50 mil hasta $2,5 millones: Carabineros multan a usuarios que no utilicen mascarillas en medios de transporte

24horas tvn

08.04.2020

La mañana de este jueves comenzó a regir en todo el país, la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público y privado remunerado.

De acuerdo a lo anterior, todas las personas que utilicen el Metro, RED, taxis, colectivos, aviones, metrotren, buses particulares y otros tipos de transportes privados, deben usar mascarilla.

De no hacerlo, arriesgan multas que van desde los 50 mil pesos hasta los dos millones y medio. La multa más alta será cursada para aquellas personas que no sólo no llevan la medida de protección, sino que además debían estar cumpliendo cuarentena.

#PlanCoronavirus 😷Desde este mañana a las 5 AM comienza a regir la obligatoriedad del uso de la mascarilla en transporte público y privado remunerado (van de empresas, radio taxi, aviones comerciales o buses interurbanos, entre otros).#CuidémonosEntreTodos pic.twitter.com/IkpbrzUWFq — Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) April 8, 2020

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, aseguró que todo lo anterior es no sólo para proteger la salud propia de los pasajeros, sino que también la de los demás. En ese mismo sentido, aseguró que los "los conductores no tienen una facultad legal para poder hacer eso, pero por la protección de sus pasajeros, me parece una medida correcta. Por ejemplo, en el transporte aéreo, si un pasajero no cumple una regla, los pilotos pueden bajarlos del avión".

#PlanCoronavirus : Sabes cómo hacer una mascarilla con una bandana o un pañuelo en la siguiente imagen te enseñamos👇. Recuerda que desde mañana será obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público 🚌🚇🚊🚕#CuidemonosEntreTodos pic.twitter.com/RvwKPxDpaK — SeremiTT Región Metropolitana De Santiago (@MTTStgo) April 7, 2020

USO EN ASCENSORES

En el punto de prensa se le consultó sobre la obligatoriedad del uso de mascarillas en ascensores y respondió que "desde luego; no es parte del transporte público, pero el concepto con el cual se ha definido esta medida es que nos protejamos especialmente en los lugares donde es más difícil respetar la distancia social".

"Los ascensores son un caso y lo que he visto frecuentemente es que las personas se turnan para ir en grupos menores en los ascensores, que es una medida de protección además de la mascarilla", añadió.



"Hay un llamado también muy fuerte a la consciencia individual, al sentido cívico de contribuir a que la medida se respete y que todos tengamos el beneficio de protegernos", indicó.

BAQUEDANO



A partir de este miércoles a las 06.30 horas la estación de Metro Baquedano volverá a ser una parada del transporte subterráneo capitalino, luego que anunciaran su reapertura para combinación.

Si bien la estación sólo estará disponible para combinar entre la Línea 1 y 5, beneficiará a miles de pasajeros que tenían que buscar otros puntos para hacer transbordo entre estas dos redes.

A pesar de que las personas podrán circular por el interior de la estación, los ingresos de ésta seguirán cerrados, por lo que nadie podrá entrar o salir por cualquiera de sus accesos.

[Importante] Desde mañana Baquedano volverá a estar disponible sólo para combinar entre #L1 y #L5 🚇 Ingreso y salida de la estación permanecerán cerrados. pic.twitter.com/jVx8Nas8pq — Metro de Santiago (@metrodesantiago) April 7, 2020

Hasta este miércoles la estación se encontraba completamente cerrada luego que fuera vandalizada en varias ocasiones tras el estallido social.

Según reveló el presidente de Metro, Louis de Grange, se espera que dentro del primer semestre de este año Baquedano vuelva a quedar completamente operativa y funcionando con normalidad.