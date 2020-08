Detectan otros "malls chinos" que funcionaban pese a prohibición por cuarentena

24horas tvn

19.08.2020

Durante la jornada de este martes, la autoridad sanitaria fiscalizó y clausuró "malls chinos" que se encontraban operando en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, los que por estar en una comuna con cuarentena, no deben estar operando.

Al no ser locales esenciales, las tiendas fueron cerradas y se iniciaron los sumarios respectivos. Sus trabajadores y administradores aseguraron que no sabían que no podían operar, ya que la información era consuma en los medios de comunicación.

En ese sentido, la seremi de Salud, Paula Labra, "esta es una comuna que está en cuarentena y lamentablemente pudimos ver que este mall se encontraba abierto, atendiendo público, donde habían más de 15 personas. Bien sabemos que en cuarentena no puede funcionar este tipo de comercio que no es calificado como esencial".

Por todo lo anterior, se inició un sumario sanitario que puede arrojar una multa de hasta 50 millones de pesos.

Destacar que el mall chino no contaba con las medidas sanitarias necesarias, como el distanciamiento social dentro de la tienda, los clientes podían tocar todos los productos y volver a dejarlos en las estanterías, no se controlaba la temperatura, entre otros.

Tras la reapertura del mall Costanera Center, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, hizo un llamado a la población para asistir solo si es necesario y que sean personas de comunas que no estén en cuarentena, indicando que "quienes vengan a 'vitrinear' pasarán un mal rato".

Según indicó la edil, se controlará a los ciudadanos que deseen ingresar al centro comercial, indicando que "al que pillemos, van a pasar un muy mal rato. Esto no es broma y no vamos a permitir que aquí vengan a vitrinear (...) Si hay personas irresponsables que vengan acá a eso, no le quepa duda que van a pasar un muy mal rato".

Por lo mismo, precisó que se les pedirá algún documento que compruebe el domicilio de quienes acudan al mall, agregando que para ello sirve el mostrar "cualquier documento que pruebe que viven en una comuna de Fase 2 (...) Hay muchas formas de fiscalizar y las vamos a utilizar todas".

Por otro lado, agradeció al mall el bajar el aforo máximo permitido. "Este es un mall icónico (...) ellos tenían derecho de tener hasta 7.500 personas aproximadamente. Nosotros les pedimos que tuvieran la mitad y accedieron. Esto es un trabajo conjunto que va a seguir".

Por último, como balance, precisó que "ha andado bien, pero no sabemos qué va a pasar más adelante. Se trata de poder ir abriendo, pero que tengamos claro que lo principal es la seguridad y salud de las personas que trabajan acá, los que vienen a comprar y los vecinos".